Матвиенко похвалила Shaman

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ПМЭФ-2021. Второй день, пленарное заседание. Санкт-Петербург, матвиенко валентина
Матвиенко понравился патриотизм певца Фото:

Будущее за такими артистами как Shaman (Ярослав Дронов). Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе выступления на форуме «Знание».

Матвиенко заявила, что основой успеха России являются единство ее граждан и любовь к Родине. В качестве настоящего патриота спикер Совфеда привела певца Shaman. «Я посмотрела его концерт, потрясающий, очень талантливый молодой человек, его песни проникновенные, с любовью к России, поет вживую, своим голосом. Будущее за такими артистами, а не за теми, кто предал Родину в самые трудные для нее моменты, кто погнался за дешевыми гривенниками», — подчеркнула она.

Просветительский форум общества «Знание» проходит в эти дни в Москве. Трансляция сессий ведется на странице общества в соцсети «ВКонтакте».

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Будущее за такими артистами как Shaman (Ярослав Дронов). Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе выступления на форуме «Знание». Матвиенко заявила, что основой успеха России являются единство ее граждан и любовь к Родине. В качестве настоящего патриота спикер Совфеда привела певца Shaman. «Я посмотрела его концерт, потрясающий, очень талантливый молодой человек, его песни проникновенные, с любовью к России, поет вживую, своим голосом. Будущее за такими артистами, а не за теми, кто предал Родину в самые трудные для нее моменты, кто погнался за дешевыми гривенниками», — подчеркнула она. Просветительский форум общества «Знание» проходит в эти дни в Москве. Трансляция сессий ведется на странице общества в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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