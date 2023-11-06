Матвиенко похвалила Shaman

06 ноября 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Матвиенко понравился патриотизм певца Фото: Владимир Андреев © URA.RU Будущее за такими артистами как Shaman (Ярослав Дронов). Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе выступления на форуме «Знание». Матвиенко заявила, что основой успеха России являются единство ее граждан и любовь к Родине. В качестве настоящего патриота спикер Совфеда привела певца Shaman. «Я посмотрела его концерт, потрясающий, очень талантливый молодой человек, его песни проникновенные, с любовью к России, поет вживую, своим голосом. Будущее за такими артистами, а не за теми, кто предал Родину в самые трудные для нее моменты, кто погнался за дешевыми гривенниками», — подчеркнула она. Просветительский форум общества «Знание» проходит в эти дни в Москве. Трансляция сессий ведется на странице общества в соцсети «ВКонтакте».

Будущее за такими артистами как Shaman (Ярослав Дронов). Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе выступления на форуме «Знание». Матвиенко заявила, что основой успеха России являются единство ее граждан и любовь к Родине. В качестве настоящего патриота спикер Совфеда привела певца Shaman. «Я посмотрела его концерт, потрясающий, очень талантливый молодой человек, его песни проникновенные, с любовью к России, поет вживую, своим голосом. Будущее за такими артистами, а не за теми, кто предал Родину в самые трудные для нее моменты, кто погнался за дешевыми гривенниками», — подчеркнула она. Просветительский форум общества «Знание» проходит в эти дни в Москве. Трансляция сессий ведется на странице общества в соцсети «ВКонтакте».