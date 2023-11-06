Politico: в Госдепе потребовали от Байдена критиковать Израиль

07 ноября 2023 в 05:55 Размер текста - 17 +

Джо Байден вызвал недовольство у чиновников Госдепа Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Госдепартаменте США потребовали от президента Байдена начать критиковать Израиль. Об этом сказано в служебной документации, содержание которой приводит Politico. «Сотрудники Госдепа выступили с резкой критикой действий администрации Байдена в войне между Израилем и ХАМАС. США должны быть готовы публично критиковать израильтян», — передает Politico . В газете подчеркнули, что подобная инициатива свидетельствует о снижении доверия американских дипломатов к подходу Байдена по ближневосточному кризису. Военный конфликт между Израилем и сектором Газа обострился 7 октября, когда палестинские вооруженные формирования ХАМАС нанесли удар по объектам ЦАХАЛ и гражданской инфраструктуре страны. Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а позже и о полномасштабной войне и мобилизации.

В Госдепартаменте США потребовали от президента Байдена начать критиковать Израиль. Об этом сказано в служебной документации, содержание которой приводит Politico. «Сотрудники Госдепа выступили с резкой критикой действий администрации Байдена в войне между Израилем и ХАМАС. США должны быть готовы публично критиковать израильтян», — передает Politico. В газете подчеркнули, что подобная инициатива свидетельствует о снижении доверия американских дипломатов к подходу Байдена по ближневосточному кризису. Военный конфликт между Израилем и сектором Газа обострился 7 октября, когда палестинские вооруженные формирования ХАМАС нанесли удар по объектам ЦАХАЛ и гражданской инфраструктуре страны. Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а позже и о полномасштабной войне и мобилизации.