06 ноября 2023

Politico: в Госдепе потребовали от Байдена критиковать Израиль

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден вызвал недовольство у чиновников Госдепа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Госдепартаменте США потребовали от президента Байдена начать критиковать Израиль. Об этом сказано в служебной документации, содержание которой приводит Politico.

«Сотрудники Госдепа выступили с резкой критикой действий администрации Байдена в войне между Израилем и ХАМАС. США должны быть готовы публично критиковать израильтян», — передает Politico. В газете подчеркнули, что подобная инициатива свидетельствует о снижении доверия американских дипломатов к подходу Байдена по ближневосточному кризису.

Военный конфликт между Израилем и сектором Газа обострился 7 октября, когда палестинские вооруженные формирования ХАМАС нанесли удар по объектам ЦАХАЛ и гражданской инфраструктуре страны. Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а позже и о полномасштабной войне и мобилизации.

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В Госдепартаменте США потребовали от президента Байдена начать критиковать Израиль. Об этом сказано в служебной документации, содержание которой приводит Politico. «Сотрудники Госдепа выступили с резкой критикой действий администрации Байдена в войне между Израилем и ХАМАС. США должны быть готовы публично критиковать израильтян», — передает Politico. В газете подчеркнули, что подобная инициатива свидетельствует о снижении доверия американских дипломатов к подходу Байдена по ближневосточному кризису. Военный конфликт между Израилем и сектором Газа обострился 7 октября, когда палестинские вооруженные формирования ХАМАС нанесли удар по объектам ЦАХАЛ и гражданской инфраструктуре страны. Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а позже и о полномасштабной войне и мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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