06 ноября 2023
05 ноября 2023

В Пермском крае сменится руководитель УФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пушкинские чтения у Храма на крови. Екатеринбург, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
Руководитель УФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий ждет повышения Фото:

Глава УФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий готовится покинуть свою должность и перейти на работу в другой регион. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах Прикамья.

«Глава УФСБ перейдет в другой регион на повышение. Кто будет назначен новым руководителем пермского управления пока неизвестно», — сообщил источник URA.RU. Точная дата смены руководства пока не озвучивается. URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства.

На должность руководителя Пермского УФСБ Анацкий был назначен в октябре 2021 года. До этого он работал в должности заместителя начальника тюменского управления. Ранее трудился в Кабардино-Балкарии.

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Глава УФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий готовится покинуть свою должность и перейти на работу в другой регион. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах Прикамья. «Глава УФСБ перейдет в другой регион на повышение. Кто будет назначен новым руководителем пермского управления пока неизвестно», — сообщил источник URA.RU. Точная дата смены руководства пока не озвучивается. URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства. На должность руководителя Пермского УФСБ Анацкий был назначен в октябре 2021 года. До этого он работал в должности заместителя начальника тюменского управления. Ранее трудился в Кабардино-Балкарии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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