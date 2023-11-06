В Пермском крае сменится руководитель УФСБ

Руководитель УФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий ждет повышения Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава УФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий готовится покинуть свою должность и перейти на работу в другой регион. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах Прикамья.

«Глава УФСБ перейдет в другой регион на повышение. Кто будет назначен новым руководителем пермского управления пока неизвестно», — сообщил источник URA.RU. Точная дата смены руководства пока не озвучивается. URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства.

На должность руководителя Пермского УФСБ Анацкий был назначен в октябре 2021 года. До этого он работал в должности заместителя начальника тюменского управления. Ранее трудился в Кабардино-Балкарии.