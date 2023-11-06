06 ноября 2023

В спортшколе Сургута разгорелся скандал из-за развода директора

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие спортивного центра ТюмГУ "Олимпия". Тюмень, легкая атлетика, спортивный зал
Директор развелась с мужем и устроила его к себе на работу Фото:

В сургутской школе олимпийского резерва разгорелся скандал из-за развода директора Светланы Кадочкиной с мужем Александром Кадочкиным. Благодаря бракоразводному процессу она смогла устроить к себе на работу экс-супруга на должность старшего тренера отделения греко-римской борьбы, не нарушая коррупционное законодательство. Об этом URA.RU сообщили родители на условиях анонимности.

«У нас накопился ряд вопросов к управлению Кадочкина, но он игнорирует наши обращения. Директор на стороне тренера. Мы собираемся обращаться в прокуратуру, так как считаем, что супруг не может работать под руководством жены. По сути, школой руководит он. Говорят, что они находятся в разводе, но по факту проживают вместе. Развод — не что иное, как обход законодательства», — сообщили родители.

За разъяснениями журналист агентства обратился в окружную прокуратуру. В ведомство был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. В мэрии же Сургута уверены, что Кадочкины не нарушают закон, так как их не связывает родство. «Они разведены, отношений или родства нет. Официально они не в браке», — сообщили в администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО новому мэру Мегиона Алексею Петриченко придется уволить брата, чтобы избежать конфликта интересов. Его младший брат Антон возглавляет общественный совет при департаменте финансов.

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В сургутской школе олимпийского резерва разгорелся скандал из-за развода директора Светланы Кадочкиной с мужем Александром Кадочкиным. Благодаря бракоразводному процессу она смогла устроить к себе на работу экс-супруга на должность старшего тренера отделения греко-римской борьбы, не нарушая коррупционное законодательство. Об этом URA.RU сообщили родители на условиях анонимности. «У нас накопился ряд вопросов к управлению Кадочкина, но он игнорирует наши обращения. Директор на стороне тренера. Мы собираемся обращаться в прокуратуру, так как считаем, что супруг не может работать под руководством жены. По сути, школой руководит он. Говорят, что они находятся в разводе, но по факту проживают вместе. Развод — не что иное, как обход законодательства», — сообщили родители. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружную прокуратуру. В ведомство был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. В мэрии же Сургута уверены, что Кадочкины не нарушают закон, так как их не связывает родство. «Они разведены, отношений или родства нет. Официально они не в браке», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО новому мэру Мегиона Алексею Петриченко придется уволить брата, чтобы избежать конфликта интересов. Его младший брат Антон возглавляет общественный совет при департаменте финансов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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