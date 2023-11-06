06 ноября 2023
05 ноября 2023
04 ноября 2023

В ХМАО новому мэру придется уволить брата, чтобы избежать конфликта интересов. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, документ, чиновник, правительство, дума, заявление, бюджет, решение, заседание, заксобрание, повестка, распоряжение, администриция
В мэрии Мегиона возник конфликт интересов Фото:

Новому мэру Мегиона Алексею Петриченко придется уволить младшего брата. Антон Петриченко возглавляет совет при департаменте финансов, который оценивает эффективность мэрии и трат бюджета. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.

«Петриченко придется начать кадровые перестановки в администрации с собственной семьи. Его младший брат Антон возглавляет общественный совет при департаменте финансов. Объединение оценивает эффективность мэрии и трат бюджета. Конфликт интересов начался в момент вступления градоначальника в должность, и им уже заинтересовались силовики», — сообщает инсайдер.

На сайте администрации Мегиона содержится информация о председателе общественного совета при департаменте финансов, который возглавляет Петриченко Антон Владимирович. Отчества у главы депфина и главы администрации совпадают. На последнем заседании 6 октября члены совета на основании мониторинга оценки эффективности деятельности ОМСУ Мегиона за 2022 год признали деятельность органов местного самоуправления эффективной и присвоили оценку «отлично».

В пресс-службу администрации Мегиона направлен запрос о возможных родственных связях председателя совета при депфине и мэра. В прокуратуру ХМАО направлен запрос о наличии конфликта интересов. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало о вступлении в должность мэра Мегиона Петриченко. Он анонсировал кадровые чистки и перестановки в администрации города во время своей предвыборной речи.

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Новому мэру Мегиона Алексею Петриченко придется уволить младшего брата. Антон Петриченко возглавляет совет при департаменте финансов, который оценивает эффективность мэрии и трат бюджета. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Петриченко придется начать кадровые перестановки в администрации с собственной семьи. Его младший брат Антон возглавляет общественный совет при департаменте финансов. Объединение оценивает эффективность мэрии и трат бюджета. Конфликт интересов начался в момент вступления градоначальника в должность, и им уже заинтересовались силовики», — сообщает инсайдер. На сайте администрации Мегиона содержится информация о председателе общественного совета при департаменте финансов, который возглавляет Петриченко Антон Владимирович. Отчества у главы депфина и главы администрации совпадают. На последнем заседании 6 октября члены совета на основании мониторинга оценки эффективности деятельности ОМСУ Мегиона за 2022 год признали деятельность органов местного самоуправления эффективной и присвоили оценку «отлично». В пресс-службу администрации Мегиона направлен запрос о возможных родственных связях председателя совета при депфине и мэра. В прокуратуру ХМАО направлен запрос о наличии конфликта интересов. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало о вступлении в должность мэра Мегиона Петриченко. Он анонсировал кадровые чистки и перестановки в администрации города во время своей предвыборной речи.
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