Новому мэру Мегиона Алексею Петриченко придется уволить младшего брата. Антон Петриченко возглавляет совет при департаменте финансов, который оценивает эффективность мэрии и трат бюджета. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.
«Петриченко придется начать кадровые перестановки в администрации с собственной семьи. Его младший брат Антон возглавляет общественный совет при департаменте финансов. Объединение оценивает эффективность мэрии и трат бюджета. Конфликт интересов начался в момент вступления градоначальника в должность, и им уже заинтересовались силовики», — сообщает инсайдер.
На сайте администрации Мегиона содержится информация о председателе общественного совета при департаменте финансов, который возглавляет Петриченко Антон Владимирович. Отчества у главы депфина и главы администрации совпадают. На последнем заседании 6 октября члены совета на основании мониторинга оценки эффективности деятельности ОМСУ Мегиона за 2022 год признали деятельность органов местного самоуправления эффективной и присвоили оценку «отлично».
В пресс-службу администрации Мегиона направлен запрос о возможных родственных связях председателя совета при депфине и мэра. В прокуратуру ХМАО направлен запрос о наличии конфликта интересов. Ответы ожидаются.
Ранее URA.RU писало о вступлении в должность мэра Мегиона Петриченко. Он анонсировал кадровые чистки и перестановки в администрации города во время своей предвыборной речи.
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