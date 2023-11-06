В ХМАО новому мэру придется уволить брата, чтобы избежать конфликта интересов. Инсайд

07 ноября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

В мэрии Мегиона возник конфликт интересов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Новому мэру Мегиона Алексею Петриченко придется уволить младшего брата. Антон Петриченко возглавляет совет при департаменте финансов, который оценивает эффективность мэрии и трат бюджета. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Петриченко придется начать кадровые перестановки в администрации с собственной семьи. Его младший брат Антон возглавляет общественный совет при департаменте финансов. Объединение оценивает эффективность мэрии и трат бюджета. Конфликт интересов начался в момент вступления градоначальника в должность, и им уже заинтересовались силовики», — сообщает инсайдер. На сайте администрации Мегиона содержится информация о председателе общественного совета при департаменте финансов, который возглавляет Петриченко Антон Владимирович. Отчества у главы депфина и главы администрации совпадают. На последнем заседании 6 октября члены совета на основании мониторинга оценки эффективности деятельности ОМСУ Мегиона за 2022 год признали деятельность органов местного самоуправления эффективной и присвоили оценку «отлично». В пресс-службу администрации Мегиона направлен запрос о возможных родственных связях председателя совета при депфине и мэра. В прокуратуру ХМАО направлен запрос о наличии конфликта интересов. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало о вступлении в должность мэра Мегиона Петриченко. Он анонсировал кадровые чистки и перестановки в администрации города во время своей предвыборной речи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новому мэру Мегиона Алексею Петриченко придется уволить младшего брата. Антон Петриченко возглавляет совет при департаменте финансов, который оценивает эффективность мэрии и трат бюджета. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Петриченко придется начать кадровые перестановки в администрации с собственной семьи. Его младший брат Антон возглавляет общественный совет при департаменте финансов. Объединение оценивает эффективность мэрии и трат бюджета. Конфликт интересов начался в момент вступления градоначальника в должность, и им уже заинтересовались силовики», — сообщает инсайдер. На сайте администрации Мегиона содержится информация о председателе общественного совета при департаменте финансов, который возглавляет Петриченко Антон Владимирович. Отчества у главы депфина и главы администрации совпадают. На последнем заседании 6 октября члены совета на основании мониторинга оценки эффективности деятельности ОМСУ Мегиона за 2022 год признали деятельность органов местного самоуправления эффективной и присвоили оценку «отлично». В пресс-службу администрации Мегиона направлен запрос о возможных родственных связях председателя совета при депфине и мэра. В прокуратуру ХМАО направлен запрос о наличии конфликта интересов. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало о вступлении в должность мэра Мегиона Петриченко. Он анонсировал кадровые чистки и перестановки в администрации города во время своей предвыборной речи.