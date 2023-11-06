В Курганской области лесоруб погиб после падения дерева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 34-летнего мужчину насмерть задавило деревом при рубке леса. По факту гибели возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области.

«По данным следствия, днем 1 ноября 2023 года в нескольких километрах от поселка Стеклозавод Белозерского района бригадой лесорубов осуществлялась валка деревьев в специально выделенном лесном массиве. В результате неконтролируемого падения дерева был смертельно травмирован 34-летний мужчина. Кетовским межрайонным следственным отделом по факту гибели мужчины», — говорится в сообщении.

Следователем устанавливаются все обстоятельства смертельного происшествия. Определяются лица, которые допустили нарушение требований безопасности при проведении валки леса.