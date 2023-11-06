06 ноября 2023
05 ноября 2023

Курганского лесоруба насмерть придавило деревом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спил веток. Курган, спил веток, спил деревьев, срубленные ветки
В Курганской области лесоруб погиб после падения дерева Фото:

В Курганской области 34-летнего мужчину насмерть задавило деревом при рубке леса. По факту гибели возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области.

«По данным следствия, днем 1 ноября 2023 года в нескольких километрах от поселка Стеклозавод Белозерского района бригадой лесорубов осуществлялась валка деревьев в специально выделенном лесном массиве. В результате неконтролируемого падения дерева был смертельно травмирован 34-летний мужчина. Кетовским межрайонным следственным отделом по факту гибели мужчины», — говорится в сообщении.

Следователем устанавливаются все обстоятельства смертельного происшествия. Определяются лица, которые допустили нарушение требований безопасности при проведении валки леса.

В Курганской области дерево насмерть придавило одного из лесорубов
В Курганской области дерево насмерть придавило одного из лесорубов
Фото:

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В Курганской области 34-летнего мужчину насмерть задавило деревом при рубке леса. По факту гибели возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. «По данным следствия, днем 1 ноября 2023 года в нескольких километрах от поселка Стеклозавод Белозерского района бригадой лесорубов осуществлялась валка деревьев в специально выделенном лесном массиве. В результате неконтролируемого падения дерева был смертельно травмирован 34-летний мужчина. Кетовским межрайонным следственным отделом по факту гибели мужчины», — говорится в сообщении. Следователем устанавливаются все обстоятельства смертельного происшествия. Определяются лица, которые допустили нарушение требований безопасности при проведении валки леса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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