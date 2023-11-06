06 ноября 2023

В Тюмени продают «золотую» морковь стоимостью 150 рублей за килограмм

Стоимость моркови в пять раз превышает среднюю цену по городу
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на овощи и фрукты. Тюмень , овощи, морковь
На популярном рынке Тюмени за 150 рублей продают килограмм немытой моркови Фото:

На одном из популярных рынков Тюмени стоимость килограмма свежей моркови составляет 150 рублей, что в пять раз больше средней цены по городу. Информация об этом размещена на сайте маркета.

«Морковь, свежий урожай — 150 рублей за килограмм», — указано на сайте рынка. При этом килограмм мытой моркови обойдется для покупателей чуть дешевле — 120 рублей.

Средняя цена килограмма моркови в Тюмени составляет 20 — 30 рублей. Такая цена зафиксирована в крупных торговых сетях. На овощных городских базах цена за килограмм овоща начинается от 15 рублей.

В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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На одном из популярных рынков Тюмени стоимость килограмма свежей моркови составляет 150 рублей, что в пять раз больше средней цены по городу. Информация об этом размещена на сайте маркета. «Морковь, свежий урожай — 150 рублей за килограмм», — указано на сайте рынка. При этом килограмм мытой моркови обойдется для покупателей чуть дешевле — 120 рублей. Средняя цена килограмма моркови в Тюмени составляет 20 — 30 рублей. Такая цена зафиксирована в крупных торговых сетях. На овощных городских базах цена за килограмм овоща начинается от 15 рублей. В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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