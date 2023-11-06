В Тюмени продают «золотую» морковь стоимостью 150 рублей за килограмм

Стоимость моркови в пять раз превышает среднюю цену по городу

На популярном рынке Тюмени за 150 рублей продают килограмм немытой моркови Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На одном из популярных рынков Тюмени стоимость килограмма свежей моркови составляет 150 рублей, что в пять раз больше средней цены по городу. Информация об этом размещена на сайте маркета.

«Морковь, свежий урожай — 150 рублей за килограмм», — указано на сайте рынка. При этом килограмм мытой моркови обойдется для покупателей чуть дешевле — 120 рублей.

Средняя цена килограмма моркови в Тюмени составляет 20 — 30 рублей. Такая цена зафиксирована в крупных торговых сетях. На овощных городских базах цена за килограмм овоща начинается от 15 рублей.

В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.