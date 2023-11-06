В Тюмени продают «золотую» морковь стоимостью 150 рублей за килограмм

На одном из популярных рынков Тюмени стоимость килограмма свежей моркови составляет 150 рублей, что в пять раз больше средней цены по городу. Информация об этом размещена на сайте маркета.
«Морковь, свежий урожай — 150 рублей за килограмм», — указано на сайте рынка. При этом килограмм мытой моркови обойдется для покупателей чуть дешевле — 120 рублей.
Средняя цена килограмма моркови в Тюмени составляет 20 — 30 рублей. Такая цена зафиксирована в крупных торговых сетях. На овощных городских базах цена за килограмм овоща начинается от 15 рублей.
В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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