Челябинский вахтовик замерзает на остановке в Новом Уренгое. Фото

08 ноября 2023 в 07:48 Размер текста - 17 +

В Новый Уренгой скоро придут морозы Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Вахтовик Алексей из Магнитогорска (Челябинская область) после потери работы и документов в Новом Уренгое вынужден жить на остановке. Жители опасаются, что скоро ударят морозы и мужчина погибнет. «По ТВ репортаж показали. Алексей из Магнитогорска приехал в Новый Уренгой на заработки месяц назад. Лишился работы и потерял документы. Живет сейчас днем в теплой остановке, а на ночь ее закрывают», — сообщают подписчики «Черное&Белое Магнитогорск» со ссылкой на сюжет телеканала «Россия 24. Ямал». Мужчина просит восстановить документы и помочь уехать домой. Жители Магнитогорска опасаются, что без одежды и крыши над головой вахтовик может замерзнуть насмерть. Вахтовик надеется, что неравнодушные люди помогут ему вернуться в Магнитогорск Фото: «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте»

Вахтовик Алексей из Магнитогорска (Челябинская область) после потери работы и документов в Новом Уренгое вынужден жить на остановке. Жители опасаются, что скоро ударят морозы и мужчина погибнет. «По ТВ репортаж показали. Алексей из Магнитогорска приехал в Новый Уренгой на заработки месяц назад. Лишился работы и потерял документы. Живет сейчас днем в теплой остановке, а на ночь ее закрывают», — сообщают подписчики «Черное&Белое Магнитогорск» со ссылкой на сюжет телеканала «Россия 24. Ямал». Мужчина просит восстановить документы и помочь уехать домой. Жители Магнитогорска опасаются, что без одежды и крыши над головой вахтовик может замерзнуть насмерть.