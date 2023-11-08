Челябинский вахтовик замерзает на остановке в Новом Уренгое. Фото

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Новый Уренгой, фото на телефон, лето, новый уренгой
В Новый Уренгой скоро придут морозы Фото:

Вахтовик Алексей из Магнитогорска (Челябинская область) после потери работы и документов в Новом Уренгое вынужден жить на остановке. Жители опасаются, что скоро ударят морозы и мужчина погибнет.

«По ТВ репортаж показали. Алексей из Магнитогорска приехал в Новый Уренгой на заработки месяц назад. Лишился работы и потерял документы. Живет сейчас днем в теплой остановке, а на ночь ее закрывают», — сообщают подписчики «Черное&Белое Магнитогорск» со ссылкой на сюжет телеканала «Россия 24. Ямал».

Мужчина просит восстановить документы и помочь уехать домой. Жители Магнитогорска опасаются, что без одежды и крыши над головой вахтовик может замерзнуть насмерть.

Вахтовик надеется, что неравнодушные люди помогут ему вернуться в Магнитогорск
Вахтовик надеется, что неравнодушные люди помогут ему вернуться в Магнитогорск
Фото:

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Вахтовик Алексей из Магнитогорска (Челябинская область) после потери работы и документов в Новом Уренгое вынужден жить на остановке. Жители опасаются, что скоро ударят морозы и мужчина погибнет. «По ТВ репортаж показали. Алексей из Магнитогорска приехал в Новый Уренгой на заработки месяц назад. Лишился работы и потерял документы. Живет сейчас днем в теплой остановке, а на ночь ее закрывают», — сообщают подписчики «Черное&Белое Магнитогорск» со ссылкой на сюжет телеканала «Россия 24. Ямал». Мужчина просит восстановить документы и помочь уехать домой. Жители Магнитогорска опасаются, что без одежды и крыши над головой вахтовик может замерзнуть насмерть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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