Вахтовик Алексей из Магнитогорска (Челябинская область) после потери работы и документов в Новом Уренгое вынужден жить на остановке. Жители опасаются, что скоро ударят морозы и мужчина погибнет.
«По ТВ репортаж показали. Алексей из Магнитогорска приехал в Новый Уренгой на заработки месяц назад. Лишился работы и потерял документы. Живет сейчас днем в теплой остановке, а на ночь ее закрывают», — сообщают подписчики «Черное&Белое Магнитогорск» со ссылкой на сюжет телеканала «Россия 24. Ямал».
Мужчина просит восстановить документы и помочь уехать домой. Жители Магнитогорска опасаются, что без одежды и крыши над головой вахтовик может замерзнуть насмерть.
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