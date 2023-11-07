07 ноября 2023

В компаниях ХМАО работникам начали урезать зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО начала падать средняя зарплата Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе в октябре компании стали предлагать работникам меньшие зарплаты, чем месяцем ранее. Средняя плата по региону для кандидатов на должности снизилась почти до 59 тысяч рублей.

«Медианная зарплата по ХМАО в октябре составила 59 377 рублей. В сентябре она составляла 59 673 рублей», — следует из данных статистики сервиса HeadHunter. По данным аналитиков, планка средних зарплат начала снижаться впервые за год.

Самые низкие показатели по средней заработной плате фиксировали в начале года. Тогда кандидатам обещали платить менее 50 тысяч рублей. Югорчане, которые ищут работу в регионе, тем временем, просят в среднем у работодателей зарплату в 60 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих подработках в ХМАО. В ряде случаев работники могут рассчитывать на зарплату в 200 тысяч рублей. Например, среди прибыльных профессий находятся курьеры.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в октябре компании стали предлагать работникам меньшие зарплаты, чем месяцем ранее. Средняя плата по региону для кандидатов на должности снизилась почти до 59 тысяч рублей. «Медианная зарплата по ХМАО в октябре составила 59 377 рублей. В сентябре она составляла 59 673 рублей», — следует из данных статистики сервиса HeadHunter. По данным аналитиков, планка средних зарплат начала снижаться впервые за год. Самые низкие показатели по средней заработной плате фиксировали в начале года. Тогда кандидатам обещали платить менее 50 тысяч рублей. Югорчане, которые ищут работу в регионе, тем временем, просят в среднем у работодателей зарплату в 60 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих подработках в ХМАО. В ряде случаев работники могут рассчитывать на зарплату в 200 тысяч рублей. Например, среди прибыльных профессий находятся курьеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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