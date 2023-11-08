Великобритания ввела санкции против УГМК и золотодобывающей компании Nordgold

Великобритания расширила свой санкционный список в отношении России на 29 позиций. Новые ограничения коснулись Уральской горно-металлургической компании (УГМК), а также золотодобывающей корпорации Nord Gold.
Великобритания внесла дополнительные 29 позиций в антироссийский санкционный список. Теперь в перечне юрлиц под ограничениями появились УГМК, Nord Gold и компания-производитель драгметаллов «Красцветмет». Кроме того, под санкции попала Российская национальная перестраховочная компания, говорится
Санкции против России активно вводились Западом после начала конфликта на Украине. Тем не менее по данным властей и СМИ, российская экономика продолжает расти, несмотря на все введенные против нее ограничения, передает RT. Кроме того, недавно стало известно, что около 127 компаний из Великобритании в период с февраля 2022 года по май 2023-го нарушили санкции против РФ, сообщает
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