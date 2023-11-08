Великобритания ввела санкции против УГМК и золотодобывающей компании Nordgold

Великобритания расширила список санкций против РФ на 29 пунктов
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Пресс-конференция с директором департамента промышленности Саносяном Андреем. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, руки депутата
Великобритания дополнила список антироссийских санкций на 29 пунктов Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания расширила свой санкционный список в отношении России на 29 позиций. Новые ограничения коснулись Уральской горно-металлургической компании (УГМК), а также золотодобывающей корпорации Nord Gold.

Великобритания внесла дополнительные 29 позиций в антироссийский санкционный список. Теперь в перечне юрлиц под ограничениями появились УГМК, Nord Gold и компания-производитель драгметаллов «Красцветмет». Кроме того, под санкции попала Российская национальная перестраховочная компания, говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Санкции против России активно вводились Западом после начала конфликта на Украине. Тем не менее по данным властей и СМИ, российская экономика продолжает расти, несмотря на все введенные против нее ограничения, передает RT. Кроме того, недавно стало известно, что около 127 компаний из Великобритании в период с февраля 2022 года по май 2023-го нарушили санкции против РФ, сообщает MK.RU.

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Великобритания расширила свой санкционный список в отношении России на 29 позиций. Новые ограничения коснулись Уральской горно-металлургической компании (УГМК), а также золотодобывающей корпорации Nord Gold. Великобритания внесла дополнительные 29 позиций в антироссийский санкционный список. Теперь в перечне юрлиц под ограничениями появились УГМК, Nord Gold и компания-производитель драгметаллов «Красцветмет». Кроме того, под санкции попала Российская национальная перестраховочная компания, говорится в сообщении на сайте британского правительства. Санкции против России активно вводились Западом после начала конфликта на Украине. Тем не менее по данным властей и СМИ, российская экономика продолжает расти, несмотря на все введенные против нее ограничения, передает RT. Кроме того, недавно стало известно, что около 127 компаний из Великобритании в период с февраля 2022 года по май 2023-го нарушили санкции против РФ, сообщает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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