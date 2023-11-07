Кондитер из ЯНАО стал участником шоу на федеральном канале

Новоуренгойский кондитер стал участником второго сезона шоу «Король десертов»

08 ноября 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Ямальский кондитер продемонстрировал свои шоколадные изделия на федеральном канале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кондитера из Нового Уренгоя (ЯНАО) Марину Острикову пригласили поучаствовать во втором сезоне шоу кондитерских рекордов «Король десертов» на телеканале «Пятница». Жительница города рассказала корреспонденту URA.RU о том, что специализируется на шоколадных изделиях. «Я изготавливаю корпусные конфеты и шоколадные плитки с начинками. На шоу меня пригласили сами, кастинг-менеджер заметила мою страничку в соцсети. Ждала результатов довольно долго, больше месяца, думала, что меня не взяли», — сообщила Марина Острикова. Собеседница агентства поделилась своими впечатлениями от встречи с кондитером и ведущим шоу Ренатом Агзамовым. «Эмоций от знакомства с Ренатом было очень много, в нем есть доля эпатажа, если можно так сказать. Но, в то же время, он поддерживал участников, давал советы по кондитерке и честно судил нас», — рассказала она. Женщина рассказала, какие задания выполняла на этапах конкурса. «В первом этапе нужно было сделать конфеты в виде насекомых. Мне попался паук. Во втором этапе я делала картину Юрия Гагарина. Объем работы был большой, ты в новых условиях, время ограничено. Было сложно, но я справилась!», — поделился кондитер.

Кондитера из Нового Уренгоя (ЯНАО) Марину Острикову пригласили поучаствовать во втором сезоне шоу кондитерских рекордов «Король десертов» на телеканале «Пятница». Жительница города рассказала корреспонденту URA.RU о том, что специализируется на шоколадных изделиях. «Я изготавливаю корпусные конфеты и шоколадные плитки с начинками. На шоу меня пригласили сами, кастинг-менеджер заметила мою страничку в соцсети. Ждала результатов довольно долго, больше месяца, думала, что меня не взяли», — сообщила Марина Острикова. Собеседница агентства поделилась своими впечатлениями от встречи с кондитером и ведущим шоу Ренатом Агзамовым. «Эмоций от знакомства с Ренатом было очень много, в нем есть доля эпатажа, если можно так сказать. Но, в то же время, он поддерживал участников, давал советы по кондитерке и честно судил нас», — рассказала она. Женщина рассказала, какие задания выполняла на этапах конкурса. «В первом этапе нужно было сделать конфеты в виде насекомых. Мне попался паук. Во втором этапе я делала картину Юрия Гагарина. Объем работы был большой, ты в новых условиях, время ограничено. Было сложно, но я справилась!», — поделился кондитер.