Детский сад и гимназия в центре Кургана остались без воды из-за аварии

08 ноября 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

В ряде домов в центре Кургана ограничили подачу холодной воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за аварии в сети без холодной воды остались несколько домов, в число которых попали детский сад №115 и гимназия №27. Об этом рассказали в АО «Водный союз». «Авария на сетях водопровода по улице Гоголя, 151 в Кургане. В связи с этим без ХВС: улица Гоголя, 133, 135, 151, 155 (д/с №115); улица Савельева, 58; улица К. Мяготина, 176 (гимназия №27), 178», — указано в telegram-канале коммунальщиков. Специалисты компании занимаются восстановительными работами. Холодная вода будет вновь запущена в дома по указанным адресам после устранения причин аварии.

В Кургане из-за аварии в сети без холодной воды остались несколько домов, в число которых попали детский сад №115 и гимназия №27. Об этом рассказали в АО «Водный союз». «Авария на сетях водопровода по улице Гоголя, 151 в Кургане. В связи с этим без ХВС: улица Гоголя, 133, 135, 151, 155 (д/с №115); улица Савельева, 58; улица К. Мяготина, 176 (гимназия №27), 178», — указано в telegram-канале коммунальщиков. Специалисты компании занимаются восстановительными работами. Холодная вода будет вновь запущена в дома по указанным адресам после устранения причин аварии.