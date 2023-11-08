Детский сад и гимназия в центре Кургана остались без воды из-за аварии

В ряде домов в центре Кургана ограничили подачу холодной воды
В Кургане из-за аварии в сети без холодной воды остались несколько домов, в число которых попали детский сад №115 и гимназия №27. Об этом рассказали в АО «Водный союз».
«Авария на сетях водопровода по улице Гоголя, 151 в Кургане. В связи с этим без ХВС: улица Гоголя, 133, 135, 151, 155 (д/с №115); улица Савельева, 58; улица К. Мяготина, 176 (гимназия №27), 178», — указано в telegram-канале коммунальщиков.
Специалисты компании занимаются восстановительными работами. Холодная вода будет вновь запущена в дома по указанным адресам после устранения причин аварии.
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