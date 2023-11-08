Детский сад и гимназия в центре Кургана остались без воды из-за аварии

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В ряде домов в центре Кургана ограничили подачу холодной воды Фото:

В Кургане из-за аварии в сети без холодной воды остались несколько домов, в число которых попали детский сад №115 и гимназия №27. Об этом рассказали в АО «Водный союз».

«Авария на сетях водопровода по улице Гоголя, 151 в Кургане. В связи с этим без ХВС: улица Гоголя, 133, 135, 151, 155 (д/с №115); улица Савельева, 58; улица К. Мяготина, 176 (гимназия №27), 178», — указано в telegram-канале коммунальщиков.

Специалисты компании занимаются восстановительными работами. Холодная вода будет вновь запущена в дома по указанным адресам после устранения причин аварии.

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В Кургане из-за аварии в сети без холодной воды остались несколько домов, в число которых попали детский сад №115 и гимназия №27. Об этом рассказали в АО «Водный союз». «Авария на сетях водопровода по улице Гоголя, 151 в Кургане. В связи с этим без ХВС: улица Гоголя, 133, 135, 151, 155 (д/с №115); улица Савельева, 58; улица К. Мяготина, 176 (гимназия №27), 178», — указано в telegram-канале коммунальщиков. Специалисты компании занимаются восстановительными работами. Холодная вода будет вновь запущена в дома по указанным адресам после устранения причин аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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