О растущих трещинах рассказали жильцы дома Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Губкинского (ЯНАО) боятся, что их многоквартирнрму дому в 12-м микрорайоне грозит обрушение. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU.

«Дом, в котором мы проживаем, в настоящее время разрушается по внутренним стенам уже на протяжении нескольких лет. Распространяются трещины, которые постоянно увеличиваются в размерах, и уже изменилась геометрия квартир. Мы боимся, что в один прекрасный момент дом рухнет и погребет нас под завалами», — рассказали жильцы.

В администрации Губкинского о проблеме жильцов знают и обещают помочь с проведением технической экспертизы. «Ситуация серьезная, управляющая компания, обслуживающая этот дом, должна была забить тревогу при появлении первых проблем у жильцов. Первое, что сейчас необходимо сделать, — это техническая экспертиза объекта, мы уже начали работу в этом направлении. После экспертного заключения будем делать выводы о том, как исправить ситуацию быстро и качественно», — сообщили в администрации города.

Управляющая компания, обслуживающая здание, ранее предполагала, что проблемы с домом начались из-за ремонтов на цокольных этажах. «Собственники помещений переоборудовали их под торговые объекты и в ходе ремонтных работ повредили несущие конструкции. Повлиять на это мы [коммунальщики] не смогли, а для оплаты технической экспертизы не хватило средств», — сообщили в управляющей компании.

Ранее URA.RU сообщало о том, что мэрию Салехарда заставили отремонтировать многоквартирник. В доме необходимо было провести ремонт в квартире, пострадавшей из-за деформации свайного основания.

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