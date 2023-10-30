Мэрию Салехарда заставили отремонтировать многоквартирник

Суд Салехарда обязал мэрию отремонтировать дом с покосившимися сваями

31 октября 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

В Салехарде мэрия приведет в порядок дом с покосившимися сваями (фото из архива) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) суд обязал городскую администрацию провести ремонт в квартире, пострадавшей из-за деформации свайного основания дома. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратурой Салехарда проведена проверка по обращению заявителя о нарушении городской администрацией требований жилищного законодательства. Установлены деформации свайного основания, наружных стен и перекрытий, а на земельном участке, прилегающему к дому выявлен разлив канализационных вод, вызванный неисправностью труб системы водоотведения», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. По результатам проверки в мэрию окружной столицы был направлен акт об устранении недостатков до наступления холодов. После того, как реакции на меры прокурорского реагирования не последовало, прокурор обратился в суд. Он обязал мэрию провести необходимые ремонтно-восстановительные работы не только в доме, но и в жилом помещении. Корреспондент агентства обратился в пресс-службы администрации Салехарда и окружной прокуратуры с просьбой пояснить, о каком здании идет речь. На момент публикации новости ответ не поступил.

В Салехарде (ЯНАО) суд обязал городскую администрацию провести ремонт в квартире, пострадавшей из-за деформации свайного основания дома. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратурой Салехарда проведена проверка по обращению заявителя о нарушении городской администрацией требований жилищного законодательства. Установлены деформации свайного основания, наружных стен и перекрытий, а на земельном участке, прилегающему к дому выявлен разлив канализационных вод, вызванный неисправностью труб системы водоотведения», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. По результатам проверки в мэрию окружной столицы был направлен акт об устранении недостатков до наступления холодов. После того, как реакции на меры прокурорского реагирования не последовало, прокурор обратился в суд. Он обязал мэрию провести необходимые ремонтно-восстановительные работы не только в доме, но и в жилом помещении. Корреспондент агентства обратился в пресс-службы администрации Салехарда и окружной прокуратуры с просьбой пояснить, о каком здании идет речь. На момент публикации новости ответ не поступил.