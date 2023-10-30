30 октября 2023
29 октября 2023

Мэрию Салехарда заставили отремонтировать многоквартирник

Суд Салехарда обязал мэрию отремонтировать дом с покосившимися сваями
© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Пельвож, отдаленный район Салехарда. ЯНАО, деревянный дом, барак
В Салехарде мэрия приведет в порядок дом с покосившимися сваями (фото из архива) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) суд обязал городскую администрацию провести ремонт в квартире, пострадавшей из-за деформации свайного основания дома. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Прокуратурой Салехарда проведена проверка по обращению заявителя о нарушении городской администрацией требований жилищного законодательства. Установлены деформации свайного основания, наружных стен и перекрытий, а на земельном участке, прилегающему к дому выявлен разлив канализационных вод, вызванный неисправностью труб системы водоотведения», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

По результатам проверки в мэрию окружной столицы был направлен акт об устранении недостатков до наступления холодов. После того, как реакции на меры прокурорского реагирования не последовало, прокурор обратился в суд. Он обязал мэрию провести необходимые ремонтно-восстановительные работы не только в доме, но и в жилом помещении.

Корреспондент агентства обратился в пресс-службы администрации Салехарда и окружной прокуратуры с просьбой пояснить, о каком здании идет речь. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Салехарде (ЯНАО) суд обязал городскую администрацию провести ремонт в квартире, пострадавшей из-за деформации свайного основания дома. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратурой Салехарда проведена проверка по обращению заявителя о нарушении городской администрацией требований жилищного законодательства. Установлены деформации свайного основания, наружных стен и перекрытий, а на земельном участке, прилегающему к дому выявлен разлив канализационных вод, вызванный неисправностью труб системы водоотведения», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. По результатам проверки в мэрию окружной столицы был направлен акт об устранении недостатков до наступления холодов. После того, как реакции на меры прокурорского реагирования не последовало, прокурор обратился в суд. Он обязал мэрию провести необходимые ремонтно-восстановительные работы не только в доме, но и в жилом помещении. Корреспондент агентства обратился в пресс-службы администрации Салехарда и окружной прокуратуры с просьбой пояснить, о каком здании идет речь. На момент публикации новости ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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