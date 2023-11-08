08 ноября 2023

Пермский хоккейный клуб «Молот» покинул старший тренер

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Хоккейный матч Молот (Пермь) - Сокол (Красноярск). УДС Молот. Пермь , черлидинг, группа поддержки молот, флаг хк молот
В пермском клубе стало меньше на одного тренера Фото:

Роберт Харисов покинул пост старшего тренера пермского хоккейного клуба «Молот». В команде он проработал меньше двух месяцев.

«По обоюдному согласию сторон ХК „Молот“ принял решение прекратить сотрудничество с Робертом Харисовым. Специалист вошел в тренерский штаб команды в конце сентября и занимал должность старшего тренера», — сообщается на сайте «Молота».

Роберт Харисов из Ижевска. Тренерскую карьеру он начал в 2011 году. В сезоне 2021-22 годов входил в тренерский штаб команды «Нефтехимик».

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Роберт Харисов покинул пост старшего тренера пермского хоккейного клуба «Молот». В команде он проработал меньше двух месяцев. «По обоюдному согласию сторон ХК „Молот“ принял решение прекратить сотрудничество с Робертом Харисовым. Специалист вошел в тренерский штаб команды в конце сентября и занимал должность старшего тренера», — сообщается на сайте «Молота». Роберт Харисов из Ижевска. Тренерскую карьеру он начал в 2011 году. В сезоне 2021-22 годов входил в тренерский штаб команды «Нефтехимик».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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