Пермский хоккейный клуб «Молот» покинул старший тренер

09 ноября 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

В пермском клубе стало меньше на одного тренера Фото: Сергей Русанов © URA.RU Роберт Харисов покинул пост старшего тренера пермского хоккейного клуба «Молот». В команде он проработал меньше двух месяцев. «По обоюдному согласию сторон ХК „Молот“ принял решение прекратить сотрудничество с Робертом Харисовым. Специалист вошел в тренерский штаб команды в конце сентября и занимал должность старшего тренера», — сообщается на сайте «Молота». Роберт Харисов из Ижевска. Тренерскую карьеру он начал в 2011 году. В сезоне 2021-22 годов входил в тренерский штаб команды «Нефтехимик».

Роберт Харисов покинул пост старшего тренера пермского хоккейного клуба «Молот». В команде он проработал меньше двух месяцев. «По обоюдному согласию сторон ХК „Молот“ принял решение прекратить сотрудничество с Робертом Харисовым. Специалист вошел в тренерский штаб команды в конце сентября и занимал должность старшего тренера», — сообщается на сайте «Молота». Роберт Харисов из Ижевска. Тренерскую карьеру он начал в 2011 году. В сезоне 2021-22 годов входил в тренерский штаб команды «Нефтехимик».