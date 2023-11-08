Пермский хоккейный клуб «Молот» покинул старший тренер

В пермском клубе стало меньше на одного тренера
Роберт Харисов покинул пост старшего тренера пермского хоккейного клуба «Молот». В команде он проработал меньше двух месяцев.
«По обоюдному согласию сторон ХК „Молот“ принял решение прекратить сотрудничество с Робертом Харисовым. Специалист вошел в тренерский штаб команды в конце сентября и занимал должность старшего тренера», — сообщается на сайте «Молота».
Роберт Харисов из Ижевска. Тренерскую карьеру он начал в 2011 году. В сезоне 2021-22 годов входил в тренерский штаб команды «Нефтехимик».
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