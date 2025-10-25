Пермский край продолжает борьбу за здание бывшего профтехучилища: судьба объекта еще не решена

По мнению властей, объекты, предназначенные для образовательной деятельности, не могут быть приватизированы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края собирается обжаловать судебное решение о здании бывшего профтехучилища по улице Розалии Землячки, 11. Поводом для разбирательства стал отказ теруправления Росимущества рассмотреть безвозмездную передачу объекта из федеральной в краевую собственность, указано в материалах дела.

«Министерство <...> 17 октября направило апелляционную жалобу на решение первой инстанции, частично удовлетворившей его же иск к территориальному управлению Росимущества», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Власти региона планируют использовать здание для образовательных нужд, в Росимуществе рассчитывают продать его на аукционе.

В сентябре суд, рассмотрев иск властей, признал незаконным бездействие теруправления и обязал ведомство рассмотреть вопрос о передаче спорного объекта в краевую собственность. Затем минобразования края обратилось к Росимуществу за решением данного вопроса, но получило отказ. Таким образом — по мнению заявителя — судебное решение было исполнено формально.

Позже суд отклонил ходатайство управления об отмене обеспечительных мер, запрещающих проведение торгов по данному зданию, об этом URA.RU уже писало. Представители ведомства заявляли, что исполнили судебное решение, проинформировав край должным образом об отказе в передаче здания.

Дом №11 по улице Розалии Землячки находится на территории объекта культурного наследия «Городские горки». Ранее здесь располагался лицей №3. Около 15 лет назад рассматривался вариант использования здания для размещения общежития пермского филиала Национального исследовательского университета ВШЭ. В 2011 году объект передали в федеральную собственность. Однако впоследствии университет отказался от своих первоначальных планов, и на сегодняшний день сооружение остается незанятым.