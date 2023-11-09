ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка

09 ноября 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Альфа-банк нарушил Закон о рекламе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудило дело в отношении Альфа-банка, который нарушил закон о рекламе. Об этом сообщили в ведомстве. «В рекламе кредита озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о минимальной ставке 4,5%. При этом форма и время демонстрации поясняющих сносок с остальными условиями не позволяли воспринять текст в полном объеме», — написала пресс-служба ФАС в telegram-канале . Также Альфа-банк запустил рекламу, в которой утверждается, что он самый лучший. Была ссылка на сервис Markswebb, который в ФАС сочли необъективным. Если виновность банка будет доказана, то ему грозит штраф.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудило дело в отношении Альфа-банка, который нарушил закон о рекламе. Об этом сообщили в ведомстве. «В рекламе кредита озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о минимальной ставке 4,5%. При этом форма и время демонстрации поясняющих сносок с остальными условиями не позволяли воспринять текст в полном объеме», — написала пресс-служба ФАС в telegram-канале. Также Альфа-банк запустил рекламу, в которой утверждается, что он самый лучший. Была ссылка на сервис Markswebb, который в ФАС сочли необъективным. Если виновность банка будет доказана, то ему грозит штраф.