Челябинские депутаты отправились на Русский экономический форум

09 ноября 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Депутат Павел Киселев как заместитель председателя заксобрания примет участие сразу в нескольких мероприятиях форума Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты заксобрания Челябинской области принимают в открывшемся 9 ноября Русском экономическом форуме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО. «Заместитель председателя законодательного собрания Павел Киселев и председатель комитета по экономической политике Евгений Илле принимают участие в Русском экономическом форуме, который начал работу в Челябинске и продлится три дня. Организаторы форума — правительство Челябинской области, комиссия Госсовета по направлению „Экономика и финансы“, общественная палата РФ и Всемирный русский народный собор», — сообщили в пресс-службе. Мероприятия первого дня форума, 9 ноября, будут посвящены региональной повестке, а 11 ноября на форуме — молодежный день. Центральным днем станет 10 ноября. Будут обсуждаться темы технологического развития, дедолларизации, взаимосвязи экономики и демографии, повышения производительности труда, планирования в условиях рынка, финансирования и инвестиций, развития предпринимательства. Также 10 ноября состоится центральное пленарное заседание форума «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России».

Депутаты заксобрания Челябинской области принимают в открывшемся 9 ноября Русском экономическом форуме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО. «Заместитель председателя законодательного собрания Павел Киселев и председатель комитета по экономической политике Евгений Илле принимают участие в Русском экономическом форуме, который начал работу в Челябинске и продлится три дня. Организаторы форума — правительство Челябинской области, комиссия Госсовета по направлению „Экономика и финансы“, общественная палата РФ и Всемирный русский народный собор», — сообщили в пресс-службе. Мероприятия первого дня форума, 9 ноября, будут посвящены региональной повестке, а 11 ноября на форуме — молодежный день. Центральным днем станет 10 ноября. Будут обсуждаться темы технологического развития, дедолларизации, взаимосвязи экономики и демографии, повышения производительности труда, планирования в условиях рынка, финансирования и инвестиций, развития предпринимательства. Также 10 ноября состоится центральное пленарное заседание форума «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России».