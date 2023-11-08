08 ноября 2023

Челябинские депутаты отправились на Русский экономический форум

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на СПП. Челябинск, киселев павел
Депутат Павел Киселев как заместитель председателя заксобрания примет участие сразу в нескольких мероприятиях форума Фото:

Депутаты заксобрания Челябинской области принимают в открывшемся 9 ноября Русском экономическом форуме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Заместитель председателя законодательного собрания Павел Киселев и председатель комитета по экономической политике Евгений Илле принимают участие в Русском экономическом форуме, который начал работу в Челябинске и продлится три дня. Организаторы форума — правительство Челябинской области, комиссия Госсовета по направлению „Экономика и финансы“, общественная палата РФ и Всемирный русский народный собор», — сообщили в пресс-службе.

Мероприятия первого дня форума, 9 ноября, будут посвящены региональной повестке, а 11 ноября на форуме — молодежный день. Центральным днем станет 10 ноября. Будут обсуждаться темы технологического развития, дедолларизации, взаимосвязи экономики и демографии, повышения производительности труда, планирования в условиях рынка, финансирования и инвестиций, развития предпринимательства. Также 10 ноября состоится центральное пленарное заседание форума «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России».

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Депутаты заксобрания Челябинской области принимают в открывшемся 9 ноября Русском экономическом форуме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО. «Заместитель председателя законодательного собрания Павел Киселев и председатель комитета по экономической политике Евгений Илле принимают участие в Русском экономическом форуме, который начал работу в Челябинске и продлится три дня. Организаторы форума — правительство Челябинской области, комиссия Госсовета по направлению „Экономика и финансы“, общественная палата РФ и Всемирный русский народный собор», — сообщили в пресс-службе. Мероприятия первого дня форума, 9 ноября, будут посвящены региональной повестке, а 11 ноября на форуме — молодежный день. Центральным днем станет 10 ноября. Будут обсуждаться темы технологического развития, дедолларизации, взаимосвязи экономики и демографии, повышения производительности труда, планирования в условиях рынка, финансирования и инвестиций, развития предпринимательства. Также 10 ноября состоится центральное пленарное заседание форума «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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