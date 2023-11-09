Европарламент вступился за россиян из-за санкций

Европарламент назвал запрет Еврокомиссии на личный автотранспорт россиян дискредитацией инструмента санкций
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Европарламент назвал запрет Еврокомиссии на личный автотранспорт россиян дискредитацией инструмента санкций и призвал его пересмотреть. Об этом говорится в заявлении парламента.
«Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования», — сказано
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