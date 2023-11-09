Европарламент вступился за россиян из-за санкций

Европарламент призвал пересмотреть запрет на российский автотранспорт
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Европейские политики. stock, евросоюз, европарламент, stock
Европарламент назвал запрет Еврокомиссии на личный автотранспорт россиян дискредитацией инструмента санкций Фото:
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Европарламент назвал запрет Еврокомиссии на личный автотранспорт россиян дискредитацией инструмента санкций и призвал его пересмотреть. Об этом говорится в заявлении парламента.

«Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте. Там также добавили, что такие санкции дискредитируют их цель и сам санкционный инструмент.

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Европарламент назвал запрет Еврокомиссии на личный автотранспорт россиян дискредитацией инструмента санкций и призвал его пересмотреть. Об этом говорится в заявлении парламента. «Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте. Там также добавили, что такие санкции дискредитируют их цель и сам санкционный инструмент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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