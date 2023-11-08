Тюменский депутат провел экскурсию на выставке «Россия» на ВДНХ

Депутат думы Тюмени спонтанно провел экскурсию на ВДНХ для московских школьников

09 ноября 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

На выставке «Россия» на ВДНХ в Москве представлены все регионы Фото: Георгий Бергал © URA.RU На международной выставке-форуме «Россия» стенд Тюменской области пользуется популярностью у посетителей. Среди них большое количество школьников, которых интересует поступление в тюменские вузы и достопримечательности Тюмени. Депутат гордумы Тюмени Георгий Муратов узнал об этом у посетителей стенда и провел спонтанную экскурсию. Об этом URA.RU рассказал сам Георгий Муратов. «В Москве я нахожусь в командировке и на стенде Тюменской области на выставке в ВДНХ задержался на несколько часов. Подошли старшеклассники большой группой и я спонтанно решил рассказать им об истории Тюмени. У меня есть опыт преподавания краеведения. Рассказал и о туристических достопримечательностях современной Тюменской области. Школьникам понравилось, они спрашивали о тюменских вузах и я их пригласил приехать в Тюмень», — прокомментировал депутат и советник гендиректора ОАО «Запсибгазпром» Георгий Муратов. На стенде Муратов показал школьникам достопримечательности Тюмени, проект студенческого кампуса. Рассказал об истории Тюмени как первого в Сибири русского города и пригласил школьников для поступления в тюменские вузы. По словам Муратова на стенде Тюменской области работает профессиональная команда промоутеров и по сравнению с другими регионами экспозиция Тюменской области заметно выделяется. За день стенд посещают несколько сотен человек разных возрастов, среди которых самые активные — старшеклассники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На международной выставке-форуме «Россия» стенд Тюменской области пользуется популярностью у посетителей. Среди них большое количество школьников, которых интересует поступление в тюменские вузы и достопримечательности Тюмени. Депутат гордумы Тюмени Георгий Муратов узнал об этом у посетителей стенда и провел спонтанную экскурсию. Об этом URA.RU рассказал сам Георгий Муратов. «В Москве я нахожусь в командировке и на стенде Тюменской области на выставке в ВДНХ задержался на несколько часов. Подошли старшеклассники большой группой и я спонтанно решил рассказать им об истории Тюмени. У меня есть опыт преподавания краеведения. Рассказал и о туристических достопримечательностях современной Тюменской области. Школьникам понравилось, они спрашивали о тюменских вузах и я их пригласил приехать в Тюмень», — прокомментировал депутат и советник гендиректора ОАО «Запсибгазпром» Георгий Муратов. На стенде Муратов показал школьникам достопримечательности Тюмени, проект студенческого кампуса. Рассказал об истории Тюмени как первого в Сибири русского города и пригласил школьников для поступления в тюменские вузы. По словам Муратова на стенде Тюменской области работает профессиональная команда промоутеров и по сравнению с другими регионами экспозиция Тюменской области заметно выделяется. За день стенд посещают несколько сотен человек разных возрастов, среди которых самые активные — старшеклассники.