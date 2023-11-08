Тюменский депутат провел экскурсию на выставке «Россия» на ВДНХ

На международной выставке-форуме «Россия» стенд Тюменской области пользуется популярностью у посетителей. Среди них большое количество школьников, которых интересует поступление в тюменские вузы и достопримечательности Тюмени. Депутат гордумы Тюмени Георгий Муратов узнал об этом у посетителей стенда и провел спонтанную экскурсию. Об этом URA.RU рассказал сам Георгий Муратов.
«В Москве я нахожусь в командировке и на стенде Тюменской области на выставке в ВДНХ задержался на несколько часов. Подошли старшеклассники большой группой и я спонтанно решил рассказать им об истории Тюмени. У меня есть опыт преподавания краеведения. Рассказал и о туристических достопримечательностях современной Тюменской области. Школьникам понравилось, они спрашивали о тюменских вузах и я их пригласил приехать в Тюмень», — прокомментировал депутат и советник гендиректора ОАО «Запсибгазпром» Георгий Муратов.
На стенде Муратов показал школьникам достопримечательности Тюмени, проект студенческого кампуса. Рассказал об истории Тюмени как первого в Сибири русского города и пригласил школьников для поступления в тюменские вузы. По словам Муратова на стенде Тюменской области работает профессиональная команда промоутеров и по сравнению с другими регионами экспозиция Тюменской области заметно выделяется. За день стенд посещают несколько сотен человек разных возрастов, среди которых самые активные — старшеклассники.
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