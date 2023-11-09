МИД РФ: в списках на эвакуацию из Газы находятся 300 детей из России

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Несколько сотен российских детей ожидают эвакуации из Газы, заявила Мария Захарова Фото:
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В списке на эвакуацию из Газы находятся около 300 детей из России. Об этом рассказал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В списках на эвакуацию из Газы очень много детей, речь идет ориентировочно о 300 несовершеннолетних граждан РФ», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что они на протяжении месяца находятся в условиях блокады.

На пограничном КПП «Рафах» в Газе находятся несколько российских семей, ожидающих разрешения на выезд из сектора. Кроме того, планируется выпуск около 90 раненых жителей Палестины и примерно 450 иностранных граждан.

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В списке на эвакуацию из Газы находятся около 300 детей из России. Об этом рассказал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В списках на эвакуацию из Газы очень много детей, речь идет ориентировочно о 300 несовершеннолетних граждан РФ», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что они на протяжении месяца находятся в условиях блокады. На пограничном КПП «Рафах» в Газе находятся несколько российских семей, ожидающих разрешения на выезд из сектора. Кроме того, планируется выпуск около 90 раненых жителей Палестины и примерно 450 иностранных граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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