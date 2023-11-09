МИД РФ: в списках на эвакуацию из Газы находятся 300 детей из России

Несколько сотен российских детей ожидают эвакуации из Газы, заявила Мария Захарова
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В списке на эвакуацию из Газы находятся около 300 детей из России. Об этом рассказал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В списках на эвакуацию из Газы очень много детей, речь идет ориентировочно о 300 несовершеннолетних граждан РФ», —
На пограничном КПП «Рафах» в Газе находятся несколько российских семей, ожидающих разрешения на выезд из сектора. Кроме того, планируется выпуск около 90 раненых жителей Палестины и примерно 450 иностранных граждан.
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