РИА Новости: россияне ждут разрешения на выезд из Газы

Среди людей, прибывших на КПП «Рафах», есть русские семьи
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Среди иностранных граждан, прибывших на пограничный КПП «Рафах», есть несколько российских семей. Ранее через этот пропускной пункт начали выпускать людей из Газы. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
«Граждане РФ ждут разрешения израильской и египетской сторон на выезд из сектора Газа», — говорится в материале. Ранее сообщалось, что через КПП «Рафах» выпустят порядка 90 раненых жителей Палестины. Также будет выпущено около 450 иностранцев.
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