В Челябинске скорая увезла пассажиров «ВАЗ» после столкновения с фурой. Фото

10 ноября 2023 в 00:48 Размер текста - 17 +

Трем пассажирам понадобилась медпомощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водитель фуры столкнулся в Челябинске на Бродокалмакском тракте с легковым автомобилем «ВАЗ». В результате ДТП трех пассажиров легкового автомобиля увезли на скорой помощи. «Водитель грузового автомобиля „МАН“ при развороте совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП трех пассажиров автомобиля ВАЗ на автомобиле скорой помощи доставили в медучреждение», — заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска. В ГИБДД Челябинска выясняет обстоятельства аварии. Там отмечают, что ДТП произошло 9 ноября в 19:40 напротив дома 55 по Бродокалмакскому тракту. Сотрудники Госавтоинспекции также просят водителей не отвлекаться на гаджеты и сохранять дистанцию и скоростной режим. ДТП произошло напротив дома 55 по Бродокалмакскому тракту Фото: Госавтоинспекция Челябинска

Водитель фуры столкнулся в Челябинске на Бродокалмакском тракте с легковым автомобилем «ВАЗ». В результате ДТП трех пассажиров легкового автомобиля увезли на скорой помощи. «Водитель грузового автомобиля „МАН“ при развороте совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП трех пассажиров автомобиля ВАЗ на автомобиле скорой помощи доставили в медучреждение», — заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска. В ГИБДД Челябинска выясняет обстоятельства аварии. Там отмечают, что ДТП произошло 9 ноября в 19:40 напротив дома 55 по Бродокалмакскому тракту. Сотрудники Госавтоинспекции также просят водителей не отвлекаться на гаджеты и сохранять дистанцию и скоростной режим.