09 ноября 2023

В Челябинске скорая увезла пассажиров «ВАЗ» после столкновения с фурой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медицина катастроф, медики, скорая помощь
Трем пассажирам понадобилась медпомощь Фото:

Водитель фуры столкнулся в Челябинске на Бродокалмакском тракте с легковым автомобилем «ВАЗ». В результате ДТП трех пассажиров легкового автомобиля увезли на скорой помощи.

«Водитель грузового автомобиля „МАН“ при развороте совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП трех пассажиров автомобиля ВАЗ на автомобиле скорой помощи доставили в медучреждение», — заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.

В ГИБДД Челябинска выясняет обстоятельства аварии. Там отмечают, что ДТП произошло 9 ноября в 19:40 напротив дома 55 по Бродокалмакскому тракту. Сотрудники Госавтоинспекции также просят водителей не отвлекаться на гаджеты и сохранять дистанцию и скоростной режим.

ДТП произошло напротив дома 55 по Бродокалмакскому тракту
ДТП произошло напротив дома 55 по Бродокалмакскому тракту
Фото:

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Водитель фуры столкнулся в Челябинске на Бродокалмакском тракте с легковым автомобилем «ВАЗ». В результате ДТП трех пассажиров легкового автомобиля увезли на скорой помощи. «Водитель грузового автомобиля „МАН“ при развороте совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП трех пассажиров автомобиля ВАЗ на автомобиле скорой помощи доставили в медучреждение», — заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска. В ГИБДД Челябинска выясняет обстоятельства аварии. Там отмечают, что ДТП произошло 9 ноября в 19:40 напротив дома 55 по Бродокалмакскому тракту. Сотрудники Госавтоинспекции также просят водителей не отвлекаться на гаджеты и сохранять дистанцию и скоростной режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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