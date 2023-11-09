Водитель фуры столкнулся в Челябинске на Бродокалмакском тракте с легковым автомобилем «ВАЗ». В результате ДТП трех пассажиров легкового автомобиля увезли на скорой помощи.
«Водитель грузового автомобиля „МАН“ при развороте совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП трех пассажиров автомобиля ВАЗ на автомобиле скорой помощи доставили в медучреждение», — заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.
В ГИБДД Челябинска выясняет обстоятельства аварии. Там отмечают, что ДТП произошло 9 ноября в 19:40 напротив дома 55 по Бродокалмакскому тракту. Сотрудники Госавтоинспекции также просят водителей не отвлекаться на гаджеты и сохранять дистанцию и скоростной режим.
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