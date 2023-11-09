Курганец пожаловался на нарушение прав владельцев собак в горсаду

Курганец обратил внимание на ущемление прав собачников в городском парке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана пожаловался на то, что сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) стали запрещать владельцам собак прогулки со своими питомцами по городскому саду. Жалобу горожанин опубликовал на портале «Обратись».

«В горсаду дежурит группа быстрого реагирования и ее сотрудники без объяснения причин запрещают находиться владельцам собак со своими питомцами. Ссылаются лишь на то, что выгул животных здесь запрещен и угрожают вызовом полиции. Моя собака находится на коротком поводке, за что нас могут оштрафовать?» — задал вопрос в обращении житель Кургана.

По словам курганца, выгул животного с уборкой экскрементов он производил в отведенном для этого месте. Также горожанин сообщил в жалобе о том, что сотрудники ГБР делают замечания, иногда в очень агрессивной и грубой форме.

Представители мэрии Кургана отметили в ответе, что выгул собак в горсаду разрешен только на специальной площадке. По территории парка горожане могут ходить вместе со своими питомцами при условии, что животное будет на поводке идти строго по дорожке, не заходя на газоны. Представители администрации добавили, что с сотрудниками ГБР проведены беседы о недопустимости грубого поведения в отношении горожан.

Ранее власти Кургана анонсировали открытие площадки для выгула собак в городском парке. Кроме того, там установили десятки новых скамеек для удобства жителей.