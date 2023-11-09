Пермская пенсионерка сдала экзамен на права с помощью мыши и попала под суд

10 ноября 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

С помощью компьютерной мыши пенсионерке подсказывали правильные ответы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пенсионерка из Кунгура (Пермский край) дала взятку за то, чтобы ей помогли сдать теоретический экзамен в ГИБДД. Женщине подсказывали с помощью компьютерной мыши. В результате пермячка оказалась на скамье подсудимых. «В марте 2020 года 65-летняя жительница Кунгура была лишена водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Спустя год она решила заранее сдать экзамен для того, чтобы вновь получить права. Она обратилась за помощью к знакомым. Во время сдачи теоретической части экзамена сотрудник ГИБДД сидел за спиной пенсионерки и щелкал компьютерной мышкой. Количество щелчков означало номер правильного варианта ответа. За помощь на экзамене пермячка заплатила 30 тысяч рублей», — сообщили в Пермском краевом суде. Когда махинация пермячки вскрылась, на пермячку было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий». Кунгурский суд признал пенсионерку виновной и назначил ей штраф в размере 90 тысяч рублей. Женщина пыталась обжаловать приговор, но краевой суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции.

Пенсионерка из Кунгура (Пермский край) дала взятку за то, чтобы ей помогли сдать теоретический экзамен в ГИБДД. Женщине подсказывали с помощью компьютерной мыши. В результате пермячка оказалась на скамье подсудимых. «В марте 2020 года 65-летняя жительница Кунгура была лишена водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Спустя год она решила заранее сдать экзамен для того, чтобы вновь получить права. Она обратилась за помощью к знакомым. Во время сдачи теоретической части экзамена сотрудник ГИБДД сидел за спиной пенсионерки и щелкал компьютерной мышкой. Количество щелчков означало номер правильного варианта ответа. За помощь на экзамене пермячка заплатила 30 тысяч рублей», — сообщили в Пермском краевом суде. Когда махинация пермячки вскрылась, на пермячку было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий». Кунгурский суд признал пенсионерку виновной и назначил ей штраф в размере 90 тысяч рублей. Женщина пыталась обжаловать приговор, но краевой суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции.