В Челябинской области конюха задержали за секс с несовершеннолетней

В Челябинской области конюха, работавшего в одном из национальных парков, задержали за секс со школьницей. Как рассказал URA.RU 10 ноября источник в силовых структурах, половые связи между мужчиной и школьницей продолжались все лето.
«Предположительно, с июня по август конюх вступал в интимную связь с 14-летней школьницей. Сейчас проводится проверка. По ее окончанию будет принято процессуальное решение», — рассказал источник.
В случае подтверждения всех данных, в отношении конюха будет возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста). Максимальные санкции данной статьи предусматривают под собой лишение свободы на срок до четырех лет. Также в случае доказательства вины, мужчине будет запрещено заниматься определенной деятельностью.
По данным URA.RU, конюху 48 лет. Ранее он уже имел проблемы с законом. Его судили за неуплату алиментов.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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