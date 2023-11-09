09 ноября 2023

В Челябинской области конюха задержали за секс с несовершеннолетней

© Служба новостей «URA.RU»
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В случае доказательства вины мужчине грозит срок в колонии Фото:

В Челябинской области конюха, работавшего в одном из национальных парков, задержали за секс со школьницей. Как рассказал URA.RU 10 ноября источник в силовых структурах, половые связи между мужчиной и школьницей продолжались все лето.

«Предположительно, с июня по август конюх вступал в интимную связь с 14-летней школьницей. Сейчас проводится проверка. По ее окончанию будет принято процессуальное решение», — рассказал источник.

В случае подтверждения всех данных, в отношении конюха будет возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста). Максимальные санкции данной статьи предусматривают под собой лишение свободы на срок до четырех лет. Также в случае доказательства вины, мужчине будет запрещено заниматься определенной деятельностью.

По данным URA.RU, конюху 48 лет. Ранее он уже имел проблемы с законом. Его судили за неуплату алиментов.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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В Челябинской области конюха, работавшего в одном из национальных парков, задержали за секс со школьницей. Как рассказал URA.RU 10 ноября источник в силовых структурах, половые связи между мужчиной и школьницей продолжались все лето. «Предположительно, с июня по август конюх вступал в интимную связь с 14-летней школьницей. Сейчас проводится проверка. По ее окончанию будет принято процессуальное решение», — рассказал источник. В случае подтверждения всех данных, в отношении конюха будет возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста). Максимальные санкции данной статьи предусматривают под собой лишение свободы на срок до четырех лет. Также в случае доказательства вины, мужчине будет запрещено заниматься определенной деятельностью. По данным URA.RU, конюху 48 лет. Ранее он уже имел проблемы с законом. Его судили за неуплату алиментов. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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