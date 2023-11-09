ФСБ раскрыла подробности попытки поджога военкомата в Асбесте

Пенсионерке, попытавшейся поджечь военкомат в Асбесте, заплатили 30 тысяч рублей

10 ноября 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

ФСБ предупреждает свердловчан, что за поджог предусмотрена уголовная ответственность Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пенсионерка, которая планировала поджечь военкомат в Асбесте по просьбе мошенников, якобы взявших на нее кредиты, получила за это 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Свердловской области. «9 ноября в Асбесте был совершен поджог крыльца поликлиники, расположенной по соседству с военным комиссариатом города. Основной подозреваемый — 69-летняя женщина, которая стала жертвой мошенников. Они в течение месяца через Интернет-мессенджер организации, признанной в России экстремистской, убеждали ее в необходимости поджечь здание военкомата, в котором, по их словам, находились мошенники. В ходе осмотра телефонов пенсионерки выяснилось, что после совершения поджога ей были переведены 30 тысяч рублей», — пишет telegram-канал «Антитеррор Урал». Также подобный случай был зафиксирован в Каменске-Уральском, где 55-летняя женщина попалась на уловку преступников. Они заявили ей, что в военкомате, где нужно совершить поджог, находятся мошенники, планировавшие завладеть ее недвижимостью. Свердловчанке предложили поджечь военкомат, снять это все на телефон и получить 150 тысяч рублей. «Антитеррористическая комиссия в Свердловской области настоятельно призывает соблюдать бдительность и помнить основные правила безопасности — игнорировать входящие звонки с незнакомых номеров. И помнить, что сотрудники правоохранительных ведомств никогда не запрашивают информацию о состоянии банковских счетов, не сообщать персональные данные незнакомцам», — заявили в ФСБ. Ранее стало известно, что пенсионерка из Асбеста попыталась поджечь военкомат, но перепутала здания и напала на дверь поликлиники. Однако пожар вовремя потушил охранник, а женщину передали силовикам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионерка, которая планировала поджечь военкомат в Асбесте по просьбе мошенников, якобы взявших на нее кредиты, получила за это 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Свердловской области. «9 ноября в Асбесте был совершен поджог крыльца поликлиники, расположенной по соседству с военным комиссариатом города. Основной подозреваемый — 69-летняя женщина, которая стала жертвой мошенников. Они в течение месяца через Интернет-мессенджер организации, признанной в России экстремистской, убеждали ее в необходимости поджечь здание военкомата, в котором, по их словам, находились мошенники. В ходе осмотра телефонов пенсионерки выяснилось, что после совершения поджога ей были переведены 30 тысяч рублей», — пишет telegram-канал «Антитеррор Урал». Также подобный случай был зафиксирован в Каменске-Уральском, где 55-летняя женщина попалась на уловку преступников. Они заявили ей, что в военкомате, где нужно совершить поджог, находятся мошенники, планировавшие завладеть ее недвижимостью. Свердловчанке предложили поджечь военкомат, снять это все на телефон и получить 150 тысяч рублей. «Антитеррористическая комиссия в Свердловской области настоятельно призывает соблюдать бдительность и помнить основные правила безопасности — игнорировать входящие звонки с незнакомых номеров. И помнить, что сотрудники правоохранительных ведомств никогда не запрашивают информацию о состоянии банковских счетов, не сообщать персональные данные незнакомцам», — заявили в ФСБ. Ранее стало известно, что пенсионерка из Асбеста попыталась поджечь военкомат, но перепутала здания и напала на дверь поликлиники. Однако пожар вовремя потушил охранник, а женщину передали силовикам.