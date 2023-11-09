Свердловчанка попыталась поджечь военкомат и чуть не спалила поликлинику. Фото

10 ноября 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Пенсионера пошла на преступление, потому что ей угрожали мошенники Фото: Илья Московец © URA.RU Пенсионерка из Асбеста (Свердловская область) попыталась поджечь военкомат, но перепутала здания и напала на дверь поликлиники. Однако пожар вовремя потушил охранник. «69-летняя жительница города Асбеста стала жертвой украинских мошенников, сообщивших, что на ее имя взяты кредиты и спасти деньги она сможет, только если устроит поджог в военкомате. Женщина согласилась, самостоятельно купила 10-литровую канистру, куда залила семь литров бензина. „Заботливые“ мошенники даже оплатили ей такси до комиссариата», — сообщает telegram-канал SHOT. Пожилая женщина вышла из машины, но перепутала стороны и направилась в сторону поликлиники № 4 на улице Чкалова. Там она попыталась поджечь дверь, но возгорание заметил охранник и быстро потушил огонь. Позже пенсионерку поймали, полицейским она рассказала, что стала жертвой мошенников. URA.RU направило запрос в УФСБ по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее мужчина попытался поджечь военкомат на проспекте Ленина в Екатеринбурге попался на уловку мошенников. Они заставили его взять кредит почти на четыре млн рублей, а после попросили поджечь здание. После инцидента он сам пришел в полицию.

Пенсионерка из Асбеста (Свердловская область) попыталась поджечь военкомат, но перепутала здания и напала на дверь поликлиники. Однако пожар вовремя потушил охранник. «69-летняя жительница города Асбеста стала жертвой украинских мошенников, сообщивших, что на ее имя взяты кредиты и спасти деньги она сможет, только если устроит поджог в военкомате. Женщина согласилась, самостоятельно купила 10-литровую канистру, куда залила семь литров бензина. „Заботливые“ мошенники даже оплатили ей такси до комиссариата», — сообщает telegram-канал SHOT. Пожилая женщина вышла из машины, но перепутала стороны и направилась в сторону поликлиники № 4 на улице Чкалова. Там она попыталась поджечь дверь, но возгорание заметил охранник и быстро потушил огонь. Позже пенсионерку поймали, полицейским она рассказала, что стала жертвой мошенников. URA.RU направило запрос в УФСБ по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее мужчина попытался поджечь военкомат на проспекте Ленина в Екатеринбурге попался на уловку мошенников. Они заставили его взять кредит почти на четыре млн рублей, а после попросили поджечь здание. После инцидента он сам пришел в полицию.