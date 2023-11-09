09 ноября 2023

Свердловчанка попыталась поджечь военкомат и чуть не спалила поликлинику. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, пенсионерка с палочкой, пенсионерка в маске
Пенсионера пошла на преступление, потому что ей угрожали мошенники Фото:

Пенсионерка из Асбеста (Свердловская область) попыталась поджечь военкомат, но перепутала здания и напала на дверь поликлиники. Однако пожар вовремя потушил охранник.

«69-летняя жительница города Асбеста стала жертвой украинских мошенников, сообщивших, что на ее имя взяты кредиты и спасти деньги она сможет, только если устроит поджог в военкомате. Женщина согласилась, самостоятельно купила 10-литровую канистру, куда залила семь литров бензина. „Заботливые“ мошенники даже оплатили ей такси до комиссариата», — сообщает telegram-канал SHOT.

Пожилая женщина вышла из машины, но перепутала стороны и направилась в сторону поликлиники № 4 на улице Чкалова. Там она попыталась поджечь дверь, но возгорание заметил охранник и быстро потушил огонь. Позже пенсионерку поймали, полицейским она рассказала, что стала жертвой мошенников.

URA.RU направило запрос в УФСБ по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало.

Ранее мужчина попытался поджечь военкомат на проспекте Ленина в Екатеринбурге попался на уловку мошенников. Они заставили его взять кредит почти на четыре млн рублей, а после попросили поджечь здание. После инцидента он сам пришел в полицию.

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Пенсионерка из Асбеста (Свердловская область) попыталась поджечь военкомат, но перепутала здания и напала на дверь поликлиники. Однако пожар вовремя потушил охранник. «69-летняя жительница города Асбеста стала жертвой украинских мошенников, сообщивших, что на ее имя взяты кредиты и спасти деньги она сможет, только если устроит поджог в военкомате. Женщина согласилась, самостоятельно купила 10-литровую канистру, куда залила семь литров бензина. „Заботливые“ мошенники даже оплатили ей такси до комиссариата», — сообщает telegram-канал SHOT. Пожилая женщина вышла из машины, но перепутала стороны и направилась в сторону поликлиники № 4 на улице Чкалова. Там она попыталась поджечь дверь, но возгорание заметил охранник и быстро потушил огонь. Позже пенсионерку поймали, полицейским она рассказала, что стала жертвой мошенников. URA.RU направило запрос в УФСБ по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее мужчина попытался поджечь военкомат на проспекте Ленина в Екатеринбурге попался на уловку мошенников. Они заставили его взять кредит почти на четыре млн рублей, а после попросили поджечь здание. После инцидента он сам пришел в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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