В октябре челябинцы чаще всего покупали жилье в Курчатовском, Калининском районах и на ЧТЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в октябре 2023 года квартиры на вторичном рынке жилья чаще всего покупали в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах. Об этом URA.RU сообщили аналитики агентства недвижимости.

«За октябрь 2023 в Челябинске наибольшим спросом у покупателей пользовались квартиры в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах. В сравнении с сентябрем средняя цена на вторичном рынке выросла на 4,21%, удельная цена предложения составила 87 тысяч 200 рублей за квадратный метр», — сообщается в исследовании агентства недвижимости «Этажи».

Аналитики АН «Этажи» объясняют сложившуюся ситуацию тем, что квартиры на вторичном рынке в указанных районах дешевле. Средняя цена предложения в октябре составила 87 тысяч 300 рублей за квадратный метр. По итогу квартиры в среднем продавались по цене 73 тысячи 700 рублей за квадрат. Еще одной причиной покупки вторичных квартир челябинцами в вышеуказанных районах стало наибольшее количество предложений на вторичном рынке.

В июле 2023 года челябинцы в 70% случаев покупали жилье в Центральном районе и на Северо-западе, поскольку на данных территориях нет заводов. В октябре 2023 года определяющими факторами при покупке квартир в городе стали не экология, а цены и наибольшее число предложений квартир на вторичном рынке жилья.

Структура предложения на вторичном рынке в разрезе районов в Челябинске Скрин: пресс-служба АН «Этажи»