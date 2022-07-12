Риэлторы назвали самые продаваемые районы Челябинска

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Поездка Алексея Текслера по дорогам и объектам Челябинска. Челябинск, дом, новостройки, новые дома, жк, жилье, жк ньютон, микрорайон ньютон
Молодые семьи обязательно рассматривают спальные районы Челябинска Фото:

В Челябинске 70 процентов жителей предпочитают купить квартиру на северо-западе и в Центральном районе. Об этом URA.RU сообщил директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников.

«Чаще всего недвижимость в Челябинске покупают на северо-западе и в центре, так как челябинцы обращают большое внимание на экологию. В Металлургическом, Тракторозаводском, Ленинском районах, а также в поселке АМЗ работает множество заводов, на северо-западе они отсутствуют», — уточнил Подпятников.

Подпятников добавил, что на северо-западе и в центре жилой фонд регулярно пополняется новыми предложениями. В первом случае — из-за строительства новых микрорайонов, во втором — из-за уплотнительной застройки.

Руководитель агентства недвижимости также отметил, что выбор места жительства в первую очередь зависит от бюджета и личных предпочтений покупателей. Но если квартиру ищет молодая семья, она обязательно рассмотрит вариант «спального» района Челябинска — северо-запада.

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В Челябинске 70 процентов жителей предпочитают купить квартиру на северо-западе и в Центральном районе. Об этом URA.RU сообщил директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников. «Чаще всего недвижимость в Челябинске покупают на северо-западе и в центре, так как челябинцы обращают большое внимание на экологию. В Металлургическом, Тракторозаводском, Ленинском районах, а также в поселке АМЗ работает множество заводов, на северо-западе они отсутствуют», — уточнил Подпятников. Подпятников добавил, что на северо-западе и в центре жилой фонд регулярно пополняется новыми предложениями. В первом случае — из-за строительства новых микрорайонов, во втором — из-за уплотнительной застройки. Руководитель агентства недвижимости также отметил, что выбор места жительства в первую очередь зависит от бюджета и личных предпочтений покупателей. Но если квартиру ищет молодая семья, она обязательно рассмотрит вариант «спального» района Челябинска — северо-запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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