Риэлторы назвали самые продаваемые районы Челябинска

Молодые семьи обязательно рассматривают спальные районы Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 70 процентов жителей предпочитают купить квартиру на северо-западе и в Центральном районе. Об этом URA.RU сообщил директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников.

«Чаще всего недвижимость в Челябинске покупают на северо-западе и в центре, так как челябинцы обращают большое внимание на экологию. В Металлургическом, Тракторозаводском, Ленинском районах, а также в поселке АМЗ работает множество заводов, на северо-западе они отсутствуют», — уточнил Подпятников.

Подпятников добавил, что на северо-западе и в центре жилой фонд регулярно пополняется новыми предложениями. В первом случае — из-за строительства новых микрорайонов, во втором — из-за уплотнительной застройки.

Руководитель агентства недвижимости также отметил, что выбор места жительства в первую очередь зависит от бюджета и личных предпочтений покупателей. Но если квартиру ищет молодая семья, она обязательно рассмотрит вариант «спального» района Челябинска — северо-запада.