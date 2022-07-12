Риэлторы назвали самые продаваемые районы Челябинска

В Челябинске 70 процентов жителей предпочитают купить квартиру на северо-западе и в Центральном районе. Об этом URA.RU сообщил директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников.
«Чаще всего недвижимость в Челябинске покупают на северо-западе и в центре, так как челябинцы обращают большое внимание на экологию. В Металлургическом, Тракторозаводском, Ленинском районах, а также в поселке АМЗ работает множество заводов, на северо-западе они отсутствуют», — уточнил Подпятников.
Подпятников добавил, что на северо-западе и в центре жилой фонд регулярно пополняется новыми предложениями. В первом случае — из-за строительства новых микрорайонов, во втором — из-за уплотнительной застройки.
Руководитель агентства недвижимости также отметил, что выбор места жительства в первую очередь зависит от бюджета и личных предпочтений покупателей. Но если квартиру ищет молодая семья, она обязательно рассмотрит вариант «спального» района Челябинска — северо-запада.
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