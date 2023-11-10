Песков: ведется активный диалог об эвакуации российских детей из Газы

По дипломатическим каналам ведется интенсивный диалог со всеми соответствующими сторонами по эвакуации 300 российский детей из Газы. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Ведется по дипломатическим каналам интенсивный диалог со всеми соответствующими сторонами. Предпринимаются максимально возможные попытки для того, чтобы начать процесс эвакуации. По состоянию на сегодня, у нас есть сдержанный оптимизм в этом плане, что этот процесс удастся начать и дальше его продолжить до того момента, когда все желающие граждане России покинут Газу», — заявил Песков.
Ранее МИД РФ сообщил, что в списке на эвакуацию из Газы находятся около 300 детей из России. Первые 85 граждан России покинут сектор Газа через КПП «Рафах» 10 ноября.
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