Из сектора Газа эвакуируют 85 россиян

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал
Часть россиян покинет сектор Газа в пятницу Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Первые 85 россиян покинут сектор Газа 10 ноября через КПП «Рафах». Это следует из списка погранперехода.

«Первые 85 граждан России, живших в секторе Газа, в пятницу покинут территорию через КПП «Рафах», — пишет Rafah Online со ссылкой на список. Источники «Известий» сообщают, что в анклаве находятся чуть больше тысячи граждан РФ, которые ожидают эвакуации.

Ранее в МИД РФ сказали, что в Газе находятся как минимум 300 детей из России, которые будут эвакуированы. Они также должны покинуть территорию через единственный гуманитарный коридор — КПП «Рафах».

На данный момент Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) держит Газу в окружении. Идут бои в подземных туннелях и на земле. 9 ноября руководители ЦРУ и Моссада стали обсуждать вариант приостановки войны на Ближнем Востоке на три дня.

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Первые 85 россиян покинут сектор Газа 10 ноября через КПП «Рафах». Это следует из списка погранперехода. «Первые 85 граждан России, живших в секторе Газа, в пятницу покинут территорию через КПП «Рафах», — пишет Rafah Online со ссылкой на список. Источники «Известий» сообщают, что в анклаве находятся чуть больше тысячи граждан РФ, которые ожидают эвакуации. Ранее в МИД РФ сказали, что в Газе находятся как минимум 300 детей из России, которые будут эвакуированы. Они также должны покинуть территорию через единственный гуманитарный коридор — КПП «Рафах». На данный момент Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) держит Газу в окружении. Идут бои в подземных туннелях и на земле. 9 ноября руководители ЦРУ и Моссада стали обсуждать вариант приостановки войны на Ближнем Востоке на три дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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