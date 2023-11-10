Из сектора Газа эвакуируют 85 россиян

10 ноября 2023 в 07:19 Размер текста - 17 +

Первые 85 россиян покинут сектор Газа 10 ноября через КПП «Рафах». Это следует из списка погранперехода. «Первые 85 граждан России, живших в секторе Газа, в пятницу покинут территорию через КПП «Рафах», — пишет Rafah Online со ссылкой на список. Источники «Известий» сообщают, что в анклаве находятся чуть больше тысячи граждан РФ, которые ожидают эвакуации. Ранее в МИД РФ сказали, что в Газе находятся как минимум 300 детей из России, которые будут эвакуированы. Они также должны покинуть территорию через единственный гуманитарный коридор — КПП «Рафах». На данный момент Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) держит Газу в окружении. Идут бои в подземных туннелях и на земле. 9 ноября руководители ЦРУ и Моссада стали обсуждать вариант приостановки войны на Ближнем Востоке на три дня.