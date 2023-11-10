Полпред Якушев в Челябинске заявил о сохранении уровня инвестиций на Урале

Владимир Якушев заявил о необходимости доверия между бизнесом и властью для сохранения объема инвестиций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил о том, что уровень инвестиций в УрФО не снижается. Об этом Якушев заявил в Челябинске в ходе Русского экономического форума 10 ноября, сообщили в пресс-службе полпредства.

«Несмотря на внешние и внутренние вызовы, бизнес продолжает инвестировать. За первое полугодие объем инвестиций по данным Росстата в округе зафиксирован на уровне прошлого года и составил почти два триллиона рублей», — цитируют полпреда в пресс-службе.

Якушев подчеркнул необходимость доверия между бизнесом и органами власти. По его мнению, должны быть четкие и понятные правила игры. Только в таких условиях бизнес будет иметь твердый план и потенциал для развития. Вырабатывать эти правила нужно в диалоге с самим бизнесом, только тогда объем инвестиций в стране возрастет.

Заявление Якушев сделал в ходе пленарной дискуссии на тему «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России» Русского экономического форума. Форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября.