Полиция возбудила уголовное дело после угроз наркомагазина свердловчанину

Заявление за вымогательство наркомагазином будет рассмотрено в ближайшее время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники полиции Первоуральска возбудили уголовное дело за вымогательство наркомагазином у свердловчанина, который нашел партию наркотиков и сдал ее в полицию. Об этом сообщил начальник пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«По факту поступивших от наркобаронов угроз сотрудники полиции из ОВД Первоуральска возбудили уголовное дело за вымогательство. Сотрудники полиции направили в службу госзащиты ходатайство об оказании госзащиты потерпевшему гражданину», — сказал Валерий Горелых. Заявление будет рассмотрено в ближайшее время.

Ранее Е1 публиковали историю жителя Первоуральска, квартиру у которого арендовал 24-летний Виталий из Нижней Туры. Арендатор не отдал ключи в срок, поэтому владелец квартиры пришел проверить помещение, где обнаружил «нарколабораторию» и коробки с неизвестным наркотиком.

Мужчина убрал коробки в подвал и уехал по делам, не вызвав полицию, однако уже днем наркомагазин начал угрожать свердловчанину расправой над ним и его детьми. После угроз пострадавший обратился в ФСБ. Однако угрозы продолжались: в квартире разбили камнем окно, положили у подъезда гроб с головой свиньи и фотографией мужчины, а также объявили награду за его голову. За то, чтобы закрыть глаза на случившееся, наркомагазин потребовал пять миллионов рублей