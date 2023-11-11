МИД РФ ответил на обвинение Carlsberg о краже бизнеса в РФ

Захарова: глава Carlsberg хочет переложить ответственность на РФ за свой уход
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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
В МИД РФ уточнили, что обвинения главы Carlsberg не соответствуют действительности Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Carlsberg намерен покинуть Россию. И ответственность за это решение хотят переложить на российских властей. Так, Захарова отреагировала на обвинения главы Carlsberg Якоба Ааруп-Андерсена о краже бизнеса в РФ.

«Заявления руководителя концерна выглядят как попытка прикрыть решениями российских властей намерение Carlsberg покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль», — подчеркнула Мария Захарова. Ее ответ опубликован на официальном сайте российского дипведомства. Представитель МИД РФ отметила, что обвинения Андерсена не соответствуют действительности.

В конце октября гендиректор пивоваренной компании Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что в России у него украли бизнес. Минфин РФ опровергли его заявления.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Carlsberg намерен покинуть Россию. И ответственность за это решение хотят переложить на российских властей. Так, Захарова отреагировала на обвинения главы Carlsberg Якоба Ааруп-Андерсена о краже бизнеса в РФ. «Заявления руководителя концерна выглядят как попытка прикрыть решениями российских властей намерение Carlsberg покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль», — подчеркнула Мария Захарова. Ее ответ опубликован на официальном сайте российского дипведомства. Представитель МИД РФ отметила, что обвинения Андерсена не соответствуют действительности. В конце октября гендиректор пивоваренной компании Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что в России у него украли бизнес. Минфин РФ опровергли его заявления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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