МИД РФ ответил на обвинение Carlsberg о краже бизнеса в РФ

Захарова: глава Carlsberg хочет переложить ответственность на РФ за свой уход

11 ноября 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

В МИД РФ уточнили, что обвинения главы Carlsberg не соответствуют действительности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Carlsberg намерен покинуть Россию. И ответственность за это решение хотят переложить на российских властей. Так, Захарова отреагировала на обвинения главы Carlsberg Якоба Ааруп-Андерсена о краже бизнеса в РФ. «Заявления руководителя концерна выглядят как попытка прикрыть решениями российских властей намерение Carlsberg покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль», — подчеркнула Мария Захарова. Ее ответ опубликован на официальном сайте российского дипведомства. Представитель МИД РФ отметила, что обвинения Андерсена не соответствуют действительности. В конце октября гендиректор пивоваренной компании Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что в России у него украли бизнес. Минфин РФ опровергли его заявления.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Carlsberg намерен покинуть Россию. И ответственность за это решение хотят переложить на российских властей. Так, Захарова отреагировала на обвинения главы Carlsberg Якоба Ааруп-Андерсена о краже бизнеса в РФ. «Заявления руководителя концерна выглядят как попытка прикрыть решениями российских властей намерение Carlsberg покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль», — подчеркнула Мария Захарова. Ее ответ опубликован на официальном сайте российского дипведомства. Представитель МИД РФ отметила, что обвинения Андерсена не соответствуют действительности. В конце октября гендиректор пивоваренной компании Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что в России у него украли бизнес. Минфин РФ опровергли его заявления.