Крупнейший производитель пива обвинил Россию в краже своего бизнеса

Глава Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен: российские власти украли наш бизнес
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, жестяные банки, пиво, алкоголь, пивные банки, спиртное
Carlsberg Group объявила об уходе с российского рынка в 2022 году Фото:

Власти РФ «украли» бизнес датской компании Carlsberg по производству пива в России. Такое заявление сделал гендиректор пивоваренной компании Якоб Ааруп-Андерсен.

«Нельзя не признать тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому узаконенный вид», — заявил Ааруп-Андерсен в ходе разговора с журналистами после презентации отчета о квартальных результатах Carlsberg, передает Reuters. Он отметил, что представители компании до сих пор не имеют никакой ясности в отношении российского бизнеса.

Датская пивоваренная корпорация, третья после Anheuser-Busch InBev и Heineken по объему производства пива (110 млн гектолитров в 2020 году). Ранее, 3 октября, компания Carlsberg прекратила лицензионные соглашения с пивоваренной компанией «Балтика». После этого в компании Carlsberg Group заявили, что не получали от российской стороны официального уведомления о передаче во временное управление Росимущества доли компании «Балтика».

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Власти РФ «украли» бизнес датской компании Carlsberg по производству пива в России. Такое заявление сделал гендиректор пивоваренной компании Якоб Ааруп-Андерсен. «Нельзя не признать тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому узаконенный вид», — заявил Ааруп-Андерсен в ходе разговора с журналистами после презентации отчета о квартальных результатах Carlsberg, передает Reuters. Он отметил, что представители компании до сих пор не имеют никакой ясности в отношении российского бизнеса. Датская пивоваренная корпорация, третья после Anheuser-Busch InBev и Heineken по объему производства пива (110 млн гектолитров в 2020 году). Ранее, 3 октября, компания Carlsberg прекратила лицензионные соглашения с пивоваренной компанией «Балтика». После этого в компании Carlsberg Group заявили, что не получали от российской стороны официального уведомления о передаче во временное управление Росимущества доли компании «Балтика».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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