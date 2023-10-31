Крупнейший производитель пива обвинил Россию в краже своего бизнеса

Глава Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен: российские власти украли наш бизнес

31 октября 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Carlsberg Group объявила об уходе с российского рынка в 2022 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти РФ «украли» бизнес датской компании Carlsberg по производству пива в России. Такое заявление сделал гендиректор пивоваренной компании Якоб Ааруп-Андерсен. «Нельзя не признать тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому узаконенный вид», — заявил Ааруп-Андерсен в ходе разговора с журналистами после презентации отчета о квартальных результатах Carlsberg, передает Reuters. Он отметил, что представители компании до сих пор не имеют никакой ясности в отношении российского бизнеса. Датская пивоваренная корпорация, третья после Anheuser-Busch InBev и Heineken по объему производства пива (110 млн гектолитров в 2020 году). Ранее, 3 октября, компания Carlsberg прекратила лицензионные соглашения с пивоваренной компанией «Балтика». После этого в компании Carlsberg Group заявили, что не получали от российской стороны официального уведомления о передаче во временное управление Росимущества доли компании «Балтика».

Власти РФ «украли» бизнес датской компании Carlsberg по производству пива в России. Такое заявление сделал гендиректор пивоваренной компании Якоб Ааруп-Андерсен. «Нельзя не признать тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому узаконенный вид», — заявил Ааруп-Андерсен в ходе разговора с журналистами после презентации отчета о квартальных результатах Carlsberg, передает Reuters. Он отметил, что представители компании до сих пор не имеют никакой ясности в отношении российского бизнеса. Датская пивоваренная корпорация, третья после Anheuser-Busch InBev и Heineken по объему производства пива (110 млн гектолитров в 2020 году). Ранее, 3 октября, компания Carlsberg прекратила лицензионные соглашения с пивоваренной компанией «Балтика». После этого в компании Carlsberg Group заявили, что не получали от российской стороны официального уведомления о передаче во временное управление Росимущества доли компании «Балтика».