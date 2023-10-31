31 октября 2023

Минфин РФ опроверг обвинения главы Carlsberg о краже бизнеса в РФ

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Разное. Москва, пиво, бар, пивбар
Пивоваренная компания перешла во временное управление Росимущества Фото:

Компания «Балтика» перешла во временное управление Росимущества, а не перешла в собственность, как заявлял ранее гендиректор компании Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

«ООО «Пивоваренная компания «Балтика» не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Введение временного управления не влечет изменения в структуры собственности, добавили в пресс-службе Минфина РФ.

Вечером 31 октября Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что якобы власти РФ украли бизнес Carlsberg в России. Он отметил, что представители компании не понимают, что происходит с российским бизнесом. Решения такого рода регулирует специальный указ президента РФ «О временном управлении некоторым имуществом».

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Компания «Балтика» перешла во временное управление Росимущества, а не перешла в собственность, как заявлял ранее гендиректор компании Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ. «ООО «Пивоваренная компания «Балтика» не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Введение временного управления не влечет изменения в структуры собственности, добавили в пресс-службе Минфина РФ. Вечером 31 октября Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что якобы власти РФ украли бизнес Carlsberg в России. Он отметил, что представители компании не понимают, что происходит с российским бизнесом. Решения такого рода регулирует специальный указ президента РФ «О временном управлении некоторым имуществом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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