Минфин РФ опроверг обвинения главы Carlsberg о краже бизнеса в РФ

01 ноября 2023 в 02:03 Размер текста - 17 +

Пивоваренная компания перешла во временное управление Росимущества Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Компания «Балтика» перешла во временное управление Росимущества, а не перешла в собственность, как заявлял ранее гендиректор компании Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ. «ООО «Пивоваренная компания «Балтика» не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Введение временного управления не влечет изменения в структуры собственности, добавили в пресс-службе Минфина РФ. Вечером 31 октября Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что якобы власти РФ украли бизнес Carlsberg в России. Он отметил, что представители компании не понимают, что происходит с российским бизнесом. Решения такого рода регулирует специальный указ президента РФ «О временном управлении некоторым имуществом».

Компания «Балтика» перешла во временное управление Росимущества, а не перешла в собственность, как заявлял ранее гендиректор компании Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ. «ООО «Пивоваренная компания «Балтика» не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Введение временного управления не влечет изменения в структуры собственности, добавили в пресс-службе Минфина РФ. Вечером 31 октября Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что якобы власти РФ украли бизнес Carlsberg в России. Он отметил, что представители компании не понимают, что происходит с российским бизнесом. Решения такого рода регулирует специальный указ президента РФ «О временном управлении некоторым имуществом».