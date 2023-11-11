Firstpost: ближайшее окружение Зеленского перестало ему доверять

11 ноября 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Союзники Владимира Зеленского перестали ему доверять из-за провала контрнаступления, пишет Firstpost Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Изнурительное контрнаступление Украины стало разочарованием для ближайших союзников президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает Firstpost. «Время для Зеленского идет быстро на фоне тупиковой ситуации в войне на Украине и шаткой веры Запада. Неэффективное, но изнурительное контрнаступление уже разочаровало союзников Украины», — пишет журналистка Анинда Дей для индийского агентства. Она отметила, что разочарование в деятельности Зеленского стало нарастать задолго до начала войны на Ближнем Востоке, когда акцент Запада сместился с Украины на палестино-израильский конфликт. Автор материала также сравнила фото текущего Зеленского с фотографией годичной давности. Год назад украинский лидер еще сохранял надежду на успешное завершение конфликта с Россией, заявила журналист. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина не сможет победить Россию в ближайшем будущем. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что надежда на мир между украинской и российской сторонами настанет в тот момент, когда Киев прекратит заявлять о потенциальной победе над Москвой, сообщает «Национальная служба новостей».

Изнурительное контрнаступление Украины стало разочарованием для ближайших союзников президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает Firstpost. «Время для Зеленского идет быстро на фоне тупиковой ситуации в войне на Украине и шаткой веры Запада. Неэффективное, но изнурительное контрнаступление уже разочаровало союзников Украины», — пишет журналистка Анинда Дей для индийского агентства. Она отметила, что разочарование в деятельности Зеленского стало нарастать задолго до начала войны на Ближнем Востоке, когда акцент Запада сместился с Украины на палестино-израильский конфликт. Автор материала также сравнила фото текущего Зеленского с фотографией годичной давности. Год назад украинский лидер еще сохранял надежду на успешное завершение конфликта с Россией, заявила журналист. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина не сможет победить Россию в ближайшем будущем. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что надежда на мир между украинской и российской сторонами настанет в тот момент, когда Киев прекратит заявлять о потенциальной победе над Москвой, сообщает «Национальная служба новостей».