Боррель: победы Украины над РФ в ближайшем будущем не будет

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Украина не победит РФ в ближайшее время, заявил Жозеп Баррель Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина не сможет одержать победу над Россией в ближайшем будущем. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«У нас очень много проблем. В первую очередь Украина, где скорой победы над Россией не ожидается», — заявил Жозеп Боррель в ходе Конгресса партии европейских социалистов. Заседание проходило в испанском городе Малага. Оно транслировалось на youtube-канале партии.

В Малаге протестующие заблокировали помещение, где находились премьер-министр Испании Педро Санчес и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Демонстранты выступали против правления Санчеса.

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Украина не сможет одержать победу над Россией в ближайшем будущем. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «У нас очень много проблем. В первую очередь Украина, где скорой победы над Россией не ожидается», — заявил Жозеп Боррель в ходе Конгресса партии европейских социалистов. Заседание проходило в испанском городе Малага. Оно транслировалось на youtube-канале партии. В Малаге протестующие заблокировали помещение, где находились премьер-министр Испании Педро Санчес и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Демонстранты выступали против правления Санчеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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