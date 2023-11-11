Боррель: победы Украины над РФ в ближайшем будущем не будет

Украина не победит РФ в ближайшее время, заявил Жозеп Баррель
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина не сможет одержать победу над Россией в ближайшем будущем. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«У нас очень много проблем. В первую очередь Украина, где скорой победы над Россией не ожидается», — заявил Жозеп Боррель в ходе Конгресса партии европейских социалистов. Заседание проходило в испанском городе Малага. Оно
В Малаге протестующие заблокировали помещение, где находились премьер-министр Испании Педро Санчес и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Демонстранты выступали против правления Санчеса.
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