Жена участника спецоперации из Катайского округа (Курганская область) Егора родила двойню. В гостях у семьи побывала заместитель губернатора региона, руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи, которая передала подарки и поздравления. Об этом она рассказала в Telegram.
«Поздравила семью героя Егора из Катайского округа с рождением двойни. Супруга Ксения родила ему сыновей. Малышей назвали Максим и Лев. Теперь у супругов трое детей», — написала Оксана Куташи в своем telegram-канале.
Курганский боец участвовал в спецоперации, был награжден медалью «За отвагу». Куташи передала Егору и Ксении от правительства области поздравительный адрес, подарки и цветы, и напомнила, что за рождение двойни семья получит региональную выплату.
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