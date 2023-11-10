10 ноября 2023

Соратница Шумкова поздравила курганского ветерана СВО с рождением двойни. Фото

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Клипарт. Екатеринбург, нежность, беременность, рождение ребенка, цветы
В семье курганского бойца родились два мальчика Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жена участника спецоперации из Катайского округа (Курганская область) Егора родила двойню. В гостях у семьи побывала заместитель губернатора региона, руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи, которая передала подарки и поздравления. Об этом она рассказала в Telegram.

«Поздравила семью героя Егора из Катайского округа с рождением двойни. Супруга Ксения родила ему сыновей. Малышей назвали Максим и Лев. Теперь у супругов трое детей», — написала Оксана Куташи в своем telegram-канале.

Курганский боец участвовал в спецоперации, был награжден медалью «За отвагу». Куташи передала Егору и Ксении от правительства области поздравительный адрес, подарки и цветы, и напомнила, что за рождение двойни семья получит региональную выплату.

Рождение малышей курганский боец отмечал в кругу семьи
Рождение малышей курганский боец отмечал в кругу семьи
Фото:

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Жена участника спецоперации из Катайского округа (Курганская область) Егора родила двойню. В гостях у семьи побывала заместитель губернатора региона, руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи, которая передала подарки и поздравления. Об этом она рассказала в Telegram. «Поздравила семью героя Егора из Катайского округа с рождением двойни. Супруга Ксения родила ему сыновей. Малышей назвали Максим и Лев. Теперь у супругов трое детей», — написала Оксана Куташи в своем telegram-канале. Курганский боец участвовал в спецоперации, был награжден медалью «За отвагу». Куташи передала Егору и Ксении от правительства области поздравительный адрес, подарки и цветы, и напомнила, что за рождение двойни семья получит региональную выплату.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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