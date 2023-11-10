Соратница Шумкова поздравила курганского ветерана СВО с рождением двойни. Фото

11 ноября 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

В семье курганского бойца родились два мальчика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жена участника спецоперации из Катайского округа (Курганская область) Егора родила двойню. В гостях у семьи побывала заместитель губернатора региона, руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи, которая передала подарки и поздравления. Об этом она рассказала в Telegram. «Поздравила семью героя Егора из Катайского округа с рождением двойни. Супруга Ксения родила ему сыновей. Малышей назвали Максим и Лев. Теперь у супругов трое детей», — написала Оксана Куташи в своем telegram-канале. Курганский боец участвовал в спецоперации, был награжден медалью «За отвагу». Куташи передала Егору и Ксении от правительства области поздравительный адрес, подарки и цветы, и напомнила, что за рождение двойни семья получит региональную выплату. Рождение малышей курганский боец отмечал в кругу семьи Фото: telegram-канал Оксаны Куташи, https://t.me/oksanakutashi/1452

Жена участника спецоперации из Катайского округа (Курганская область) Егора родила двойню. В гостях у семьи побывала заместитель губернатора региона, руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи, которая передала подарки и поздравления. Об этом она рассказала в Telegram. «Поздравила семью героя Егора из Катайского округа с рождением двойни. Супруга Ксения родила ему сыновей. Малышей назвали Максим и Лев. Теперь у супругов трое детей», — написала Оксана Куташи в своем telegram-канале. Курганский боец участвовал в спецоперации, был награжден медалью «За отвагу». Куташи передала Егору и Ксении от правительства области поздравительный адрес, подарки и цветы, и напомнила, что за рождение двойни семья получит региональную выплату.