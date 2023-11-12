Политолог объяснил, чем обернется массовая эвакуация людей на Ближнем Востоке

Политолог Ванифатов: массовая эвакуация из Газы приведет к усложнению войны

12 ноября 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Алексей Ванифатов сообщил, что со стороны ЦАХАЛА будут идти бои Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Массовая эвакуация пострадавших палестинцев в секторе Газа может привести к эскалации на Ближнем Востоке. Таким мнением поделился политолог Алексей Ванифатов. «Чем меньше мирных жителей в регионе, тем интенсивнее будут вестись бои. Прежде всего, со стороны ЦАХАЛ. В [палестинском движении] ХАМАС и поддержавших Палестину странах это прекрасно понимают, поэтому на переговорах учтут это обстоятельство», — заявил Ванифатов в беседе интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Он отметил, что участие Турции, Египта и Израиля в конфликте может спровоцировать усиление боевых действий в секторе Газа. Политолог сообщил, что масштабной операции по эвакуации не будет. По его словам, из сектора Газа вывезут только часть раненых. Он подчеркнул, что Египет не сможет принять такое количество пострадавших палестинцев. Ранее глава отдела внешних связей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Басем Наим сообщил, что США и Израиль занимаются составлением списков на эвакуацию из сектора Газа. По его словам, ХАМАС не мешает эвакуироваться иностранным гражданам.

Массовая эвакуация пострадавших палестинцев в секторе Газа может привести к эскалации на Ближнем Востоке. Таким мнением поделился политолог Алексей Ванифатов. «Чем меньше мирных жителей в регионе, тем интенсивнее будут вестись бои. Прежде всего, со стороны ЦАХАЛ. В [палестинском движении] ХАМАС и поддержавших Палестину странах это прекрасно понимают, поэтому на переговорах учтут это обстоятельство», — заявил Ванифатов в беседе интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Он отметил, что участие Турции, Египта и Израиля в конфликте может спровоцировать усиление боевых действий в секторе Газа. Политолог сообщил, что масштабной операции по эвакуации не будет. По его словам, из сектора Газа вывезут только часть раненых. Он подчеркнул, что Египет не сможет принять такое количество пострадавших палестинцев. Ранее глава отдела внешних связей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Басем Наим сообщил, что США и Израиль занимаются составлением списков на эвакуацию из сектора Газа. По его словам, ХАМАС не мешает эвакуироваться иностранным гражданам.