В США раскрыли страшную правду о поставках оружия в Израиль

Intercept: США скрывают данные об оружии для Израиля из-за преступлений ЦАХАЛ

США не хотят связывать себя с убийством мирных жителей сектора Газа, сообщают американские СМИ Фото: Министерство обороны Израиля

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Администрация президента США Джо Байдена намеренно скрывает данные о количестве и видах поставляемого в Израиль вооружения, чтобы преуменьшить свое участие в совершении военных преступлений Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси Уильям Хартунг.

«Намеренное отсутствие прозрачности в отношении того, какое оружие США поставляют Израилю ежедневно, связано с политикой администрации [Байдена], направленной на преуменьшение степени, в которой Израиль будет использовать это оружие для совершения военных преступлений и убийства мирных жителей в Газе», — рассказал Хартунг американскому изданию Intercept . По его словам, заявления американских властей о том, что предоставление данных о передаваемом в Израиль вооружении нанесет ущерб оперативной безопасности ЦАХАЛ является лишь прикрытием.

Израиль объявил о начале антитеррористической операции, а позже и войне в секторе Газа после вторжения палестинского движения ХАМАС на территорию страны 7 октября. В этот же день Израиль подвергся массированному обстрелу: из сектора Газа выпустили по стране пять тысяч ракет. США сразу же объявили о военной поддержке Тель-Авива, отправив авианосец в Средиземное море и противоракеты для системы ПВО «Железный купол». Позже администрация президента США начала согласовывать полноценные пакеты военной помощи для Израиля.