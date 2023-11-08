В США раскрыли страшную правду о поставках оружия в Израиль

Intercept: США скрывают данные об оружии для Израиля из-за преступлений ЦАХАЛ
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
США не хотят связывать себя с убийством мирных жителей сектора Газа, сообщают американские СМИ Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Администрация президента США Джо Байдена намеренно скрывает данные о количестве и видах поставляемого в Израиль вооружения, чтобы преуменьшить свое участие в совершении военных преступлений Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси Уильям Хартунг.

«Намеренное отсутствие прозрачности в отношении того, какое оружие США поставляют Израилю ежедневно, связано с политикой администрации [Байдена], направленной на преуменьшение степени, в которой Израиль будет использовать это оружие для совершения военных преступлений и убийства мирных жителей в Газе», — рассказал Хартунг американскому изданию Intercept. По его словам, заявления американских властей о том, что предоставление данных о передаваемом в Израиль вооружении нанесет ущерб оперативной безопасности ЦАХАЛ является лишь прикрытием.

Израиль объявил о начале антитеррористической операции, а позже и войне в секторе Газа после вторжения палестинского движения ХАМАС на территорию страны 7 октября. В этот же день Израиль подвергся массированному обстрелу: из сектора Газа выпустили по стране пять тысяч ракет. США сразу же объявили о военной поддержке Тель-Авива, отправив авианосец в Средиземное море и противоракеты для системы ПВО «Железный купол». Позже администрация президента США начала согласовывать полноценные пакеты военной помощи для Израиля.

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Администрация президента США Джо Байдена намеренно скрывает данные о количестве и видах поставляемого в Израиль вооружения, чтобы преуменьшить свое участие в совершении военных преступлений Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси Уильям Хартунг. «Намеренное отсутствие прозрачности в отношении того, какое оружие США поставляют Израилю ежедневно, связано с политикой администрации [Байдена], направленной на преуменьшение степени, в которой Израиль будет использовать это оружие для совершения военных преступлений и убийства мирных жителей в Газе», — рассказал Хартунг американскому изданию Intercept. По его словам, заявления американских властей о том, что предоставление данных о передаваемом в Израиль вооружении нанесет ущерб оперативной безопасности ЦАХАЛ является лишь прикрытием. Израиль объявил о начале антитеррористической операции, а позже и войне в секторе Газа после вторжения палестинского движения ХАМАС на территорию страны 7 октября. В этот же день Израиль подвергся массированному обстрелу: из сектора Газа выпустили по стране пять тысяч ракет. США сразу же объявили о военной поддержке Тель-Авива, отправив авианосец в Средиземное море и противоракеты для системы ПВО «Железный купол». Позже администрация президента США начала согласовывать полноценные пакеты военной помощи для Израиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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