В США раскрыли страшную правду о поставках оружия в Израиль

Администрация президента США Джо Байдена намеренно скрывает данные о количестве и видах поставляемого в Израиль вооружения, чтобы преуменьшить свое участие в совершении военных преступлений Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси Уильям Хартунг.
«Намеренное отсутствие прозрачности в отношении того, какое оружие США поставляют Израилю ежедневно, связано с политикой администрации [Байдена], направленной на преуменьшение степени, в которой Израиль будет использовать это оружие для совершения военных преступлений и убийства мирных жителей в Газе», — рассказал Хартунг американскому изданию Intercept. По его словам, заявления американских властей о том, что предоставление данных о передаваемом в Израиль вооружении нанесет ущерб оперативной безопасности ЦАХАЛ является лишь прикрытием.
Израиль объявил о начале антитеррористической операции, а позже и войне в секторе Газа после вторжения палестинского движения ХАМАС на территорию страны 7 октября. В этот же день Израиль подвергся массированному обстрелу: из сектора Газа выпустили по стране пять тысяч ракет. США сразу же объявили о военной поддержке Тель-Авива, отправив авианосец в Средиземное море и противоракеты для системы ПВО «Железный купол». Позже администрация президента США начала согласовывать полноценные пакеты военной помощи для Израиля.
Администрация президента США Джо Байдена намеренно скрывает данные о количестве и видах поставляемого в Израиль вооружения, чтобы преуменьшить свое участие в совершении военных преступлений Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси Уильям Хартунг. «Намеренное отсутствие прозрачности в отношении того, какое оружие США поставляют Израилю ежедневно, связано с политикой администрации [Байдена], направленной на преуменьшение степени, в которой Израиль будет использовать это оружие для совершения военных преступлений и убийства мирных жителей в Газе», — рассказал Хартунг американскому изданию Intercept. По его словам, заявления американских властей о том, что предоставление данных о передаваемом в Израиль вооружении нанесет ущерб оперативной безопасности ЦАХАЛ является лишь прикрытием. Израиль объявил о начале антитеррористической операции, а позже и войне в секторе Газа после вторжения палестинского движения ХАМАС на территорию страны 7 октября. В этот же день Израиль подвергся массированному обстрелу: из сектора Газа выпустили по стране пять тысяч ракет. США сразу же объявили о военной поддержке Тель-Авива, отправив авианосец в Средиземное море и противоракеты для системы ПВО «Железный купол». Позже администрация президента США начала согласовывать полноценные пакеты военной помощи для Израиля.