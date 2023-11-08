ХАМАС призвал Вашингтон избавиться от иллюзий по поводу правления Газой

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
США должны прекратить думать о правлении в секторе Газа, сказал Усама Хамдан Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Администрация президента США Джо Байдена должна избавиться от иллюзий, касающихся правления Вашингтона в секторе Газа после конфликта Израиля и движения ХАМАС. Об этом заявил член политбюро палестинской группировки Усама Хамдан во время пресс-конференции в Бейруте.

«Мы говорим президенту Байдену и его администрации: перестаньте думать об иллюзиях о правлении в Газе после агрессии», — сказал Усама Хамдан. Его заявление опубликовано в telegram-канале движения. Он также выразил уверенность в победе ХАМАС и палестинского народа в этой войне. Также политик призвал Вашингтон «не терять времени» на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, помогая его государству в конфликте.

Конфликт Израиля и ХАМАС обострился 7 октября, когда палестинские боевики ворвались на территорию еврейского государства со стороны сектора Газа. Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон не допустит движению ХАМАС править анклавом, передает MK.RU. Однако он подчеркнул, что палестинский народ нельзя вытеснять из Газы.

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Администрация президента США Джо Байдена должна избавиться от иллюзий, касающихся правления Вашингтона в секторе Газа после конфликта Израиля и движения ХАМАС. Об этом заявил член политбюро палестинской группировки Усама Хамдан во время пресс-конференции в Бейруте. «Мы говорим президенту Байдену и его администрации: перестаньте думать об иллюзиях о правлении в Газе после агрессии», — сказал Усама Хамдан. Его заявление опубликовано в telegram-канале движения. Он также выразил уверенность в победе ХАМАС и палестинского народа в этой войне. Также политик призвал Вашингтон «не терять времени» на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, помогая его государству в конфликте. Конфликт Израиля и ХАМАС обострился 7 октября, когда палестинские боевики ворвались на территорию еврейского государства со стороны сектора Газа. Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон не допустит движению ХАМАС править анклавом, передает MK.RU. Однако он подчеркнул, что палестинский народ нельзя вытеснять из Газы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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