ХАМАС призвал Вашингтон избавиться от иллюзий по поводу правления Газой

Администрация президента США Джо Байдена должна избавиться от иллюзий, касающихся правления Вашингтона в секторе Газа после конфликта Израиля и движения ХАМАС. Об этом заявил член политбюро палестинской группировки Усама Хамдан во время пресс-конференции в Бейруте.
«Мы говорим президенту Байдену и его администрации: перестаньте думать об иллюзиях о правлении в Газе после агрессии», — сказал Усама Хамдан. Его заявление опубликовано в telegram-канале движения. Он также выразил уверенность в победе ХАМАС и палестинского народа в этой войне. Также политик призвал Вашингтон «не терять времени» на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, помогая его государству в конфликте.
Конфликт Израиля и ХАМАС обострился 7 октября, когда палестинские боевики ворвались на территорию еврейского государства со стороны сектора Газа. Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон не допустит движению ХАМАС править анклавом, передает
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