В ХАМАС объяснили, почему россиян нет в списке эвакуируемых иностранцев из Газы

ХАМАС: списки эвакуируемых из Газы составляют США и Израиль
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, броневик, израиль, бронетранспортер, сектор газа, stock, цахал
ХАМАС не может принимать решение о формировании списка на эвакуацию из Газы Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

США и Израиль занимаются составлением списков на эвакуацию из сектора Газа. Об этом сообщил глава отдела внешних связей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Басем Наим. По его словам, ХАМАС не препятствует эвакуации иностранных граждан.

«Формируют списки на выезд из сектора Газа среди тех, у кого есть другое гражданство, — это израильтяне и американцы», — заявил Наим в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что списки потом отправляют в Египет, а там отсылают в МВД, чтобы опубликовать на официальном сайте.

Наим отметил, что ХАМАС не препятствует выезду из сектора Газа иностранцев. По его словам, палестинское движение не может принимать решения по формированию списков тех, кто может покинуть страну.

Ранее сообщалось, что среди иностранных граждан, прибывших на пограничный КПП «Рафах», есть несколько российских семей. Через этот пропускной пункт начали выпускать людей из Газы. Отмечается, что примерно 30 грузовиков с гумпомощью въехали в сектор Газа через «Рафах», передает RT.

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США и Израиль занимаются составлением списков на эвакуацию из сектора Газа. Об этом сообщил глава отдела внешних связей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Басем Наим. По его словам, ХАМАС не препятствует эвакуации иностранных граждан. «Формируют списки на выезд из сектора Газа среди тех, у кого есть другое гражданство, — это израильтяне и американцы», — заявил Наим в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что списки потом отправляют в Египет, а там отсылают в МВД, чтобы опубликовать на официальном сайте. Наим отметил, что ХАМАС не препятствует выезду из сектора Газа иностранцев. По его словам, палестинское движение не может принимать решения по формированию списков тех, кто может покинуть страну. Ранее сообщалось, что среди иностранных граждан, прибывших на пограничный КПП «Рафах», есть несколько российских семей. Через этот пропускной пункт начали выпускать людей из Газы. Отмечается, что примерно 30 грузовиков с гумпомощью въехали в сектор Газа через «Рафах», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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