11 ноября 2023
10 ноября 2023

Двух студентов екатеринбургского УрГЮУ отчислили за поддельные справки о болезни

© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Крашенинников в УрГЮУ. Екатеринбург , ургюу
Ранее в студенческих чатах университета отмечали недопустимость фальсификации документов о болезни Фото:

Двух студентов Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева (УрГЮУ) в Екатеринбурге приставили к отчислению за поддельные справки о болезни. Университет отправил запросы о посещении медицинских учреждений обучающимися, но в ответе от больниц говорится, что студенты в больницы не обращались. Документы имеются в редакции URA.RU.

«Сообщаем, что (имя студента скрыто — прим. URA.RU) в ГАУЗ СО „ГКБ № 40“ не обращался, медицинская помощь ему не оказывалась. На предоставленной справке о временной нетрудоспособности студента имеются признаки фальсификации», — говорится в одном из ответов больниц. Другая больница заявила, что подобную справку обучающемуся не выдавали.

В студенческом чате Института права и предпринимательства (подразделение УрГЮУ) обращали внимание на недопустимость предоставления поддельных справок о временной нетрудоспособности для признания причин пропуска занятий, зачетов и экзаменов уважительной. В этом же сообщении уточнили, что руководство делает запросы в медицинские организации по поводу справок и, если, они — поддельные, то студент представляется к отчислению без права восстановления.

Студенты отмечают, что подобные случаи уже были, однако в прошлый раз провинившихся не отчисляли, обходились строгим разговором, даже без «дисциплинарки». Один из учащихся подтвердил URA.RU, что в университете часто говорят о проверке справок, однако об отчислении не было предупреждений.

На звонок корреспондента URA.RU представители университета не ответили. Отправлен запрос, ответ на него будет опубликован после поступления в редакцию.

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Двух студентов Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева (УрГЮУ) в Екатеринбурге приставили к отчислению за поддельные справки о болезни. Университет отправил запросы о посещении медицинских учреждений обучающимися, но в ответе от больниц говорится, что студенты в больницы не обращались. Документы имеются в редакции URA.RU. «Сообщаем, что (имя студента скрыто — прим. URA.RU) в ГАУЗ СО „ГКБ № 40“ не обращался, медицинская помощь ему не оказывалась. На предоставленной справке о временной нетрудоспособности студента имеются признаки фальсификации», — говорится в одном из ответов больниц. Другая больница заявила, что подобную справку обучающемуся не выдавали. В студенческом чате Института права и предпринимательства (подразделение УрГЮУ) обращали внимание на недопустимость предоставления поддельных справок о временной нетрудоспособности для признания причин пропуска занятий, зачетов и экзаменов уважительной. В этом же сообщении уточнили, что руководство делает запросы в медицинские организации по поводу справок и, если, они — поддельные, то студент представляется к отчислению без права восстановления. Студенты отмечают, что подобные случаи уже были, однако в прошлый раз провинившихся не отчисляли, обходились строгим разговором, даже без «дисциплинарки». Один из учащихся подтвердил URA.RU, что в университете часто говорят о проверке справок, однако об отчислении не было предупреждений. На звонок корреспондента URA.RU представители университета не ответили. Отправлен запрос, ответ на него будет опубликован после поступления в редакцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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