«Автомобилист» вырвал победу в уральском дерби

В прошлый раз «Автомобилист» проиграл «Трактору» со счетом 2:0 Фото: Илья Московец © URA.RU

ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга в рамках матча с челябинским «Трактором» одержал победу на домашнем льду. Счет по итогу встречи составил 5:3.

С самого начала матча екатеринбургские хоккеисты оказывали преимущество. По итогам двух периодов счет был 2:1 в пользу «Автомобилиста». После этого гости почти смогли выровнять счет, однако в третьем периоде наши спортсмены ушли в отрыв. Последнюю шайбу забросил Ярослав Бусыгин.