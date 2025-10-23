«Автомобилист» вырвал победу в уральском дерби
В прошлый раз «Автомобилист» проиграл «Трактору» со счетом 2:0
Фото: Илья Московец © URA.RU
ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга в рамках матча с челябинским «Трактором» одержал победу на домашнем льду. Счет по итогу встречи составил 5:3.
С самого начала матча екатеринбургские хоккеисты оказывали преимущество. По итогам двух периодов счет был 2:1 в пользу «Автомобилиста». После этого гости почти смогли выровнять счет, однако в третьем периоде наши спортсмены ушли в отрыв. Последнюю шайбу забросил Ярослав Бусыгин.
В предыдущих матчах КХЛ «Автомобилист» уступил «Авангарду» из Омска в овертайме со счетом 2:3, а до этого проиграл «Северстали» со счетом 0:2. Таким образом, победа над «Трактором» стала для екатеринбургской команды первой после двух поражений подряд.
