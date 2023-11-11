В Перми ночной клуб избежал штрафа за рекламу

В Перми ночной клуб «Небар» избежал штрафа за нарушение из-за рекламы. Заведение использовало слово «лучший» в информации об акции.
«Пермскому клубу „Небар“ удалось добиться замены административного штрафа от краевого УФАС на предупреждение. Ночному заведению грозил штраф в размере 101 тысяча рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на судебное решение.
По данным издания, антимонопольная служба посчитала, что «Небар» нарушает требования закона «О рекламе». В рекламе клуба было написано: «Лучший ДР со скидкой 50%».
Ранее пермские антимонопольщики оштрафовали ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на 350 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе. Причиной стала рассылка SMS одному из клиентов, согласия на которую он не давал.
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