11 ноября 2023
10 ноября 2023

В Перми ночной клуб избежал штрафа за рекламу

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Повседневная жизнь. Пермь, дискотека, ночной клуб
Пермский клуб «Небар» получил предупреждение из-за рекламы Фото:

В Перми ночной клуб «Небар» избежал штрафа за нарушение из-за рекламы. Заведение использовало слово «лучший» в информации об акции.

«Пермскому клубу „Небар“ удалось добиться замены административного штрафа от краевого УФАС на предупреждение. Ночному заведению грозил штраф в размере 101 тысяча рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на судебное решение.

По данным издания, антимонопольная служба посчитала, что «Небар» нарушает требования закона «О рекламе». В рекламе клуба было написано: «Лучший ДР со скидкой 50%».

Ранее пермские антимонопольщики оштрафовали ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на 350 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе. Причиной стала рассылка SMS одному из клиентов, согласия на которую он не давал.

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В Перми ночной клуб «Небар» избежал штрафа за нарушение из-за рекламы. Заведение использовало слово «лучший» в информации об акции. «Пермскому клубу „Небар“ удалось добиться замены административного штрафа от краевого УФАС на предупреждение. Ночному заведению грозил штраф в размере 101 тысяча рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на судебное решение. По данным издания, антимонопольная служба посчитала, что «Небар» нарушает требования закона «О рекламе». В рекламе клуба было написано: «Лучший ДР со скидкой 50%». Ранее пермские антимонопольщики оштрафовали ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на 350 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе. Причиной стала рассылка SMS одному из клиентов, согласия на которую он не давал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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