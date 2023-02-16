16 февраля 2023

В Перми банк наказали за SMS

Уральский банк реконструкции и развития в Перми оштрафовали за рекламные SMS
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, телефон, чиновник, руки
Назойливые SMS утомили клиента Фото:

Пермские антимонопольщики оштрафовали ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» за нарушение закона о рекламе. Причиной стала рассылка SMS одному из клиентов, согласия на которую он не давал, пояснили в УФАС по Пермскому краю.

«Представитель ПАО „УБРиР“ утверждал, что сообщения являлись не рекламными, а информационными и рассылались в рамках договора, в котором гражданин дал согласие на получение таких сообщений. Изучив содержание рассылки, УФАС пришло к выводу, что часть сообщений носила рекламный характер», — приводятся слова начальника отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России Марии Герасимовой на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

За распространение ненадлежащей рекламы банк оштрафовали на 350 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермское УФАС за незаконную рекламу оштрафовало «Альфа Банк» и «Сбербанк».

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Пермские антимонопольщики оштрафовали ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» за нарушение закона о рекламе. Причиной стала рассылка SMS одному из клиентов, согласия на которую он не давал, пояснили в УФАС по Пермскому краю. «Представитель ПАО „УБРиР“ утверждал, что сообщения являлись не рекламными, а информационными и рассылались в рамках договора, в котором гражданин дал согласие на получение таких сообщений. Изучив содержание рассылки, УФАС пришло к выводу, что часть сообщений носила рекламный характер», — приводятся слова начальника отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России Марии Герасимовой на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». За распространение ненадлежащей рекламы банк оштрафовали на 350 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермское УФАС за незаконную рекламу оштрафовало «Альфа Банк» и «Сбербанк».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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