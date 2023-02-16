В Перми банк наказали за SMS

Уральский банк реконструкции и развития в Перми оштрафовали за рекламные SMS

Назойливые SMS утомили клиента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермские антимонопольщики оштрафовали ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» за нарушение закона о рекламе. Причиной стала рассылка SMS одному из клиентов, согласия на которую он не давал, пояснили в УФАС по Пермскому краю.

«Представитель ПАО „УБРиР“ утверждал, что сообщения являлись не рекламными, а информационными и рассылались в рамках договора, в котором гражданин дал согласие на получение таких сообщений. Изучив содержание рассылки, УФАС пришло к выводу, что часть сообщений носила рекламный характер», — приводятся слова начальника отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России Марии Герасимовой на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

За распространение ненадлежащей рекламы банк оштрафовали на 350 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермское УФАС за незаконную рекламу оштрафовало «Альфа Банк» и «Сбербанк».