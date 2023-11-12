Шольц заявил о намерении продолжить говорить с Путиным

Олаф Шольц заявил, что переговоры с Владимиром Путиным необходимы в нынешней ситуацииФото: Официальный сайт президента Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц намерен продолжить говорить с президентом РФ Владимиром Путиным в будущем. Об этом он заявил в интервью немецкому СМИ.
«Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», — сказал Шольц в разговоре с газетой Heilbronner Stimme. При этом он отметил, что Путин не готов к выводу войск с территории Украины, что, по мнению Шольца, необходимо для начала мирных переговоров.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров и сам Путин не раз заявляли о готовности РФ начать мирные переговоры с Украиной. Однако президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает украинскому руководству вести любые переговоры с действующим российским лидером.
Канцлер Германии Олаф Шольц намерен продолжить говорить с президентом РФ Владимиром Путиным в будущем. Об этом он заявил в интервью немецкому СМИ. «Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», — сказал Шольц в разговоре с газетой Heilbronner Stimme. При этом он отметил, что Путин не готов к выводу войск с территории Украины, что, по мнению Шольца, необходимо для начала мирных переговоров. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров и сам Путин не раз заявляли о готовности РФ начать мирные переговоры с Украиной. Однако президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает украинскому руководству вести любые переговоры с действующим российским лидером.