Шольц заявил о намерении продолжить говорить с Путиным

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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, шольц олаф, stock
Олаф Шольц заявил, что переговоры с Владимиром Путиным необходимы в нынешней ситуации Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен продолжить говорить с президентом РФ Владимиром Путиным в будущем. Об этом он заявил в интервью немецкому СМИ.

«Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», — сказал Шольц в разговоре с газетой Heilbronner Stimme. При этом он отметил, что Путин не готов к выводу войск с территории Украины, что, по мнению Шольца, необходимо для начала мирных переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров и сам Путин не раз заявляли о готовности РФ начать мирные переговоры с Украиной. Однако президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает украинскому руководству вести любые переговоры с действующим российским лидером.

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Канцлер Германии Олаф Шольц намерен продолжить говорить с президентом РФ Владимиром Путиным в будущем. Об этом он заявил в интервью немецкому СМИ. «Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», — сказал Шольц в разговоре с газетой Heilbronner Stimme. При этом он отметил, что Путин не готов к выводу войск с территории Украины, что, по мнению Шольца, необходимо для начала мирных переговоров. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров и сам Путин не раз заявляли о готовности РФ начать мирные переговоры с Украиной. Однако президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает украинскому руководству вести любые переговоры с действующим российским лидером.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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