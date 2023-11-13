Какие лекарства не стоит покупать впрок

Директор по качеству фармоператора Смирнов: антибиотики не стоит закупать впрок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тест на covid19. Курган , рецепт, аптека
В процессе лечения может потребоваться замена лекарства, заявил Станислав Смирнов Фото:

Рецептурные препараты не стоит покупать впрок, потому что в ходе лечения может потребоваться их замена, например, в случае антибиотиков. Об этом рассказал руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов.

«Не стоит без согласования с врачом покупать впрок рецептурные препараты. Специалист может в процессе лечения поменять лекарство, если оно стало менее эффективным. Самый простой пример — антибиотики», — передает слова Смирнова «Газета.ру». Он добавил, что бактериальная инфекция может стать устойчивой к препарату, поэтому врач может назначить другое лекарство. То же самое касается и длительного лечения. Дозировка и курс также могут измениться.

Большое количество лекарств в аптечке усложняет контроль за их сроком годности. Кроме того, для каждого препарата требуются определенные условия хранения, которые редко соблюдаются в повседневной жизни. С запасом можно приобретать общеиспользуемые препараты, таких как обезболивающие или жаропонижающие, на случай внезапного ухудшения самочувствия, заключил Смирнов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рецептурные препараты не стоит покупать впрок, потому что в ходе лечения может потребоваться их замена, например, в случае антибиотиков. Об этом рассказал руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов. «Не стоит без согласования с врачом покупать впрок рецептурные препараты. Специалист может в процессе лечения поменять лекарство, если оно стало менее эффективным. Самый простой пример — антибиотики», — передает слова Смирнова «Газета.ру». Он добавил, что бактериальная инфекция может стать устойчивой к препарату, поэтому врач может назначить другое лекарство. То же самое касается и длительного лечения. Дозировка и курс также могут измениться. Большое количество лекарств в аптечке усложняет контроль за их сроком годности. Кроме того, для каждого препарата требуются определенные условия хранения, которые редко соблюдаются в повседневной жизни. С запасом можно приобретать общеиспользуемые препараты, таких как обезболивающие или жаропонижающие, на случай внезапного ухудшения самочувствия, заключил Смирнов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...