Какие лекарства не стоит покупать впрок

Директор по качеству фармоператора Смирнов: антибиотики не стоит закупать впрок

13 ноября 2023 в 09:21 Размер текста - 17 +

В процессе лечения может потребоваться замена лекарства, заявил Станислав Смирнов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рецептурные препараты не стоит покупать впрок, потому что в ходе лечения может потребоваться их замена, например, в случае антибиотиков. Об этом рассказал руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов. «Не стоит без согласования с врачом покупать впрок рецептурные препараты. Специалист может в процессе лечения поменять лекарство, если оно стало менее эффективным. Самый простой пример — антибиотики», — передает слова Смирнова « Газета.ру ». Он добавил, что бактериальная инфекция может стать устойчивой к препарату, поэтому врач может назначить другое лекарство. То же самое касается и длительного лечения. Дозировка и курс также могут измениться. Большое количество лекарств в аптечке усложняет контроль за их сроком годности. Кроме того, для каждого препарата требуются определенные условия хранения, которые редко соблюдаются в повседневной жизни. С запасом можно приобретать общеиспользуемые препараты, таких как обезболивающие или жаропонижающие, на случай внезапного ухудшения самочувствия, заключил Смирнов.

Рецептурные препараты не стоит покупать впрок, потому что в ходе лечения может потребоваться их замена, например, в случае антибиотиков. Об этом рассказал руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов. «Не стоит без согласования с врачом покупать впрок рецептурные препараты. Специалист может в процессе лечения поменять лекарство, если оно стало менее эффективным. Самый простой пример — антибиотики», — передает слова Смирнова «Газета.ру». Он добавил, что бактериальная инфекция может стать устойчивой к препарату, поэтому врач может назначить другое лекарство. То же самое касается и длительного лечения. Дозировка и курс также могут измениться. Большое количество лекарств в аптечке усложняет контроль за их сроком годности. Кроме того, для каждого препарата требуются определенные условия хранения, которые редко соблюдаются в повседневной жизни. С запасом можно приобретать общеиспользуемые препараты, таких как обезболивающие или жаропонижающие, на случай внезапного ухудшения самочувствия, заключил Смирнов.